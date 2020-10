Jens Meyer aus Zoghaus ist sauer. Als vergangene Woche im Gemeinderat von Langenwetzendorf das Vorhaben zum Breitbandausbau vorgestellt wird, ist sein Ortsteil nicht dabei. „Das ist doch lächerlich. Was bringt das alles, wenn nur ein Bruchteil der Ortsteile mit drin ist?“, fragte der Gemeinderat.

14,4 Millionen Euro erhält die Gemeinde als Projektführer für den Ausbau des schnellen Internets in Langenwetzendorf, Weida, Berga und Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Aber von der Maßnahme werden längst nicht alle Ortsteile profitieren. Dabei sind Haushalte in Neuärgerniß, Göttendorf, Hainsberg, Küxmühle, Daßlitz, Nitschareuth oder auch Lunzig.

Andere wie Zoghaus oder auch die Häuser entlang des Naitschauer Wegs sind nicht mit enthalten. Insgesamt 807 Haushalte sollen in Langenwetzendorf angeschlossen werden. Vergangene Woche erfolgte nun die Vertragsunterzeichnung mit der Telekom.

Zeit nachzuhaken, woran es denn nun liegt, dass Jens Meyer in Zoghaus weiter mit Internet zurecht kommen muss, dass zwar auf dem Papier wenigstens bis zu 25 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) liefern soll, von dem aber nur ein Bruchteil ankomme und dessen Zukunftsfähigkeit ohnehin schon fraglich ist. „Wir sind da der falsche Ansprechpartner“, sagt Rainer Frank von der Telekom.

Förderrichtlinie macht strenge Vorgaben

Es sei die aktuelle Förderrichtlinie für den Breitbandausbau, die der Sache im Wege steht. So liegt die sogenannte Aufgreifschwelle derzeit bei 30 Mbit/s. Gebiete, in denen mehr möglich ist, sind aktuell nicht förderfähig. Zwar verhandelt die Bundesrepublik mit der EU-Kommission um einen Anhebung der Schwelle auf 100 Mbit/s, aber für die betroffenen Gebiete ist es wohl zu spät. „Wenn sich während des Ausbaus an der gültigen Förderrichtlinie noch etwas ändert, besteht die Möglichkeit eines Nachtragsangebots“, sagt Rainer Frank.

Wie realistisch das ist? Die anwesenden Vertreter des Thüringer Wirtschaftsministeriums zeigen sich skeptisch. Es komme eher selten vor. Wenn dann könnten die „grauen Flecken“ (Anschlüsse über 30 Mbit/s, aber nicht gigabitfähig) höchstens Teil eines neuen Förderantrags sein.

Frühere Förderung als Hinderungsgrund

In Zoghaus ist die Anhebungsschwelle aber noch nicht einmal das Problem. Hier liegt der Grund für die Ausschluss aus der Fördermaßnahme darin, dass bereits in der Vergangenheit der Ausbau über den Anbieter Thüringer Netkom gefördert wurde. Die aktuelle Richtlinie verbietet es, in Gebieten, in denen bereits gefördert ausgebaut wurde, erneut tätig zu werden.

Das Planungsbüro habe all diese Angaben bei der Ausarbeitung des Förderantrages beachtet. Mitunter führt dies auch dazu, dass innerhalb einer Straße die Förderbedingungen einmal vorliegen und ein anderes mal nicht. Einer unkomplizierten Kulanzregelung für nicht im Plan vorgesehene Haushalt erteilt die Telekom eine Absage. „Wir können nicht willkürlich in einer Straße mit zehn förderfähigen Haushalten ein elftes anschließen“, so Rainer Frank von der Telekom.

Glasfaser bis ins Haus: Eigentümer müssen zustimmen

Mit der Unterschrift unter den Vertrag beginnt die Telekom nun mit der Feinplanungsphase. Im Rahmen dieses Abschnittes werden auch die Haushalte angeschrieben. Um die Glasfaserkabel bis ins Haus zu verlegen, benötige der Anbieter die Einverständniserklärung jedes Eigentümers.

„Die Maßnahme ist kostenlos, steigert den Wert der Immobilie und selbstverständlich wird alles wieder hergestellt“, so Rainer Frank. Die Eigentümer seien anschließend auch nicht auf den Anbieter Telekom festgelegt.