Grausiger Fund im Landkreis Greiz: Unbekannte laden Schlachtabfälle im Wald ab

Landkreis Greiz. Kein schöner Anblick: Eine Frau entdeckte Innereien, Fellreste und Schädel von Tieren am Waldrand.

Am Sonntag meldete eine Frau der Polizei, dass sie einen schrecklichen Fund gemacht hatte. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte zwischen Pöllwitz und Wolfshain an L2346 unerlaubt Schlachtabfälle am Waldrand abgeladen.

Innereien, Fellreste und Schädel von Schafen und Ziegen fanden die Beamten an der angegebenen Stelle vor und zogen das zuständige Veterinäramt Zeulenroda-Triebes hinzu.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz eingeleitet. Verstöße dagegen können mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.