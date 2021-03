Greiz: Junger Fahrer fliegt aus der Kurve

Greiz. Schwerer Verkehrsunfall auf der B94 bei Greiz am Mittwoch.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwoch wegen eines schweren Unfalls auf der B94 ausrücken. Wie die Polizei weiter informierte, war kurz vor 9 Uhr ein junger Fahrer (18) mit einem Audi verunglückt. Auf dem Weg in Richtung Greiz kam er aus noch ungeklärter Ursache kurz hinter dem Kahmerschen Kreuz in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto geriet außer Kontrolle und stieß letzten Endes gegen zwei Bäume und ein Verkehrsschild. Ersthelfer konnten den schwer verletzten Fahrer zunächst bergen. Der Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt. Wegen des Unfalls war die Straße bis ungefähr 10.30 Uhr zum Teil voll gesperrt. Die Greizer Polizei ermittelt.