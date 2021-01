Greiz: Wenn einem wegen Corona zu Hause die Decke auf den Kopf fällt

Mit wem können sich Kinder und Jugendliche austauschen, wenn der Druck zu Hause wegen der Corona Krise größer wird? Diese Frage stellten sich auch das das Jugendamt im Landkreis Greiz und der Diakonieverein Carolinenfeld Greiz. Corona-Blog: Thüringens Kliniken arbeiten am Limit – Die Corona-Regeln für Silvester in Thüringen

Plakate sollen auf Hilfsangebot aufmerksam machen

In einer gemeinsamen Aktion haben sie, Plakate mit den Notrufnummern des Kinder- und Jugend-Sorgentelefons Thüringen und des Kinder- und Jugendschutzdienstes Greiz „Die Insel“ an die Wohnungsgenossenschaften in der Stadt verteilt, mit der Bitte, diese in den Wohnhäusern anzubringen. Bisher dabei seien die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Greiz (GWG), die Wohngenossenschaft Waldberg und die Greizer gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft mbH (GEWOG).

Ziel sei es, Kinder und Jugendliche in ihrem Lebensumfeld zu erreichen. Darauf aufmerksam zu machen, dass trotz der sozialen Isolation, welche die Corona-Krise mit sich bringt, Wege und Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Man wünsche sich für das kommende Jahr, noch mehr Mitstreiter für diese Plakataktion gewinnen zu können, heißt es weiter.

Studien belegen: Kinder und Jugendliche leiden unter der Krise

Mehrere Studien legen nahe, dass die Corona-Krise und das Leben im Lockdown teils gravierende Auswirkungen auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen haben. Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) kommt zu dem Schluss, dass für einige Kinder die Pandemie mit Gefühlen der Einsamkeit, Ängsten und Niedergeschlagenheit verbunden ist.

Kinderschutzdienst die Insel in Greiz: Monika Zirk, Leiterin vom Greizer Kinder- und Jugendschutzdienst, freut sich über 50 bunte Bilderrahmen. Mit Hilfer des Kinderschutz-Raps wurden diese gestaltet und hängen in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle aus. Foto: Norman Börner

Bereits im Sommer sorgte die „Copsy“-Studie („Corona und Psyche“) des Uniklinikums Hamburg Eppendorf für Aufsehen. 71 Prozent der Kinder und Jugendlichen fühlten sich demnach, durch die Pandemie äußerst oder ziemlich belastet. Doppelt so viele Kinder wie zuvor berichteten demnach über eine niedrige Lebensqualität. Psychische Probleme wie Stress und Depressionen haben man bei 31 Prozent statt wie zuvor bei 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen festgestellt. Vor allem Angststörungen hätten laut der Studie zugenommen.

Zuhören in Zeiten von sozialer Isolation

Monika Zirk leitet den Kinder- und Jugendschutzdienstes „Die Insel“ in Greiz. Sie hat die Idee mit den Plakaten mit angestoßen. „In der aktuellen Situation werden Kinder und Jugendliche gewissermaßen unsichtbar“, sagt sie. Es fehlten zudem Freunde, Lehrer oder andere Vertrauenspersonen, mit denen sie über Probleme sprechen können. Denn die Schule hätte für die Jugend auch eine enorme soziale Bedeutung. Normalerweise seien Freunde der erste Ansprechpartner bei Sorgen und Problemen.

Sich an ein Sorgentelefon oder eine Behörde zu wenden: Da sei die Hemmschwelle schon weitaus höher. „Oft hilft es aber schon, einfach mal zuzuhören. Dieses Angebot können wir den Kindern und Jugendlichen machen. Aber sind auch dazu da, die richtigen Ansprechpartner vermitteln, wenn das gewünscht wird“, sagt die Leiterin der Insel.

Zukunftssorgen und Probleme der Eltern

Bei den älteren Jugendlichen ständen vor allem Sorgen um die berufliche Zukunft im Fokus. Schule als Lernort fehle vielen. Wie geht es weiter mit Abschlussprüfungen und Berufssuche? „Das gemeinsame Lernen kann im Hausunterricht nicht ersetzt werden“, sagt Zirk. Aber es seien nicht nur die eigenen Probleme, die in der Krise zur Last werden können. Wenn Eltern in Kurzarbeit sind, drohen den Beruf zu verlieren oder selbst dauerhaft angespannt sind oder streiten, dann wirke sich dies auch auf die Psyche der Kinder aus. Heranwachsende sind nicht unabhängig. Drohende Arbeitslosigkeit und sozialer Stress der Eltern belasten sie immer mit.

Gewalterfahrungen, die wieder hochkommen

Die Einrichtung „Die Insel“ gibt es seit 26 Jahren. Ein Schwerpunkt liegt in der Aufarbeitung von Gewalt und Traumata. „Wir sind keine Therapie. Wir wollen aber helfen, zu stabilisieren, wenn diese Erlebnisse wieder hochkommen“, sagt Monika Zirk. Jetzt in der Krisensituation würden vergangene gewaltsame Erfahrungen mitunter wieder hochkommen. „Wir sprechen aktuell oft mit Kindern und Jugendlichen, die wir schon lange kennen“, sagt sie. In der Krise würden sie wieder vermehrt Gesprächsbedarf zeigen. Isolation könne Ängste verstärken.

Kindern helfen, stärken zu erkennen

Aber es gebe nicht nur negative Entwicklungen. „Die Lockdownzeit nutzen viele Eltern auch, um mit ihren Kindern wieder mehr Zeit zu verbringen“, sagt Monika Zirk. Weihnachten sei in vielen Familien eine willkommene Ablenkung gewesen, die Mut gemacht habe. „Viele Kindern lernen jetzt auch, ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten zu nutzen“, sagt sie. Sie würden in der Krise auch schätzen lernen, wenn Menschen helfen und mitunter erkennen, wo ihre eigenen Stärken liegen. „Dabei können auch die Eltern unterstützen, indem sie Stärken betonen. Solche positiven Erfahrungen nutzen Kinder und Jugendliche für sich“, sagt Zirk.

Präventions- und Aufklärungsarbeit in der Schule fehlt

Sie hofft dennoch, dass sich die Lage im neuen Jahr schnell normalisiere. Vor allem die Rückkehr in die Schulen sei für viele Heranwachsende enorm wichtig. „Aber auch wir möchten, sobald es vertretbar ist, in die Schule zurück kehren“, sagt sie. Denn normalweise sei ein Hauptfeld die Präventions- und Aufklärungsarbeit in den Schulen. Jugendliche in ihrem Lebensumfeld erreichen, lautet das Motto. Vorerst bleibt dies die Wohnung. Das Mittel der Wahl das Telefon. Und am anderen Ende nimmt jemand ab, der einfach mal zuhört.

Die Nummer des Kinder- und Jugend-Sorgentelefon Thüringen lautet: (0800) 008 008 0. Der Kinder- und Jugendschutzdienst Greiz „Die Insel“ ist zu erreichen unter: 03661/2617 oder kinderschutz@diakonie-greiz.de