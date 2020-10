Greizer Jugendamt will kein Spaßverderber sein

Am Samstag wurde auf der Fahrradstrecke „Caesars Ride“ – ein Hindernisparcours für Mountainbikes – im Jugendclub Römer groß gefeiert. Auch weil die Schließung der Strecke abgewendet werden konnte. Das Landratsamt hatte im Sommer die Nutzung untersagt. Im Kommentar dazu am 1. Oktober hieß es: „Das Jugendamt zeigt [...] aber mal wieder das Bild einer Behörde, die nicht verstanden hat, dass Jugendarbeit eben nicht nur aus Bastelnachmittagen und Graffitimalen mit Kreide besteht“.

Der Landkreis widerspricht: „Dem Jugendamt zu unterstellen, es habe keine Ahnung, was Jugendarbeit heute bedeutet, ist gelinde gesagt eine Anmaßung.“ Es habe Gründe gegeben, warum die Behörde aktiv geworden sei. So wollte man durchzusetzen, dass ein Mindestmaß an Sicherheit eingehalten werde. Außerdem hätte man bei einer Begehung festgestellt, dass Bretter herumliegen, aus denen Nägel sprießen.

Zweitens sei es die Aufgabe des Jugendamtes, den Träger in Haftungsfragen zu beraten, wenn sich zum Beispiel ein Fahrer verletzt. Weil sich zudem gezeigt habe, dass die Anlage ohne Baugenehmigung errichtet worden sei, habe man die Nutzung vorübergehend untersagt. „Es ging dem Jugendamt also nicht darum, den jungen Leuten den Spaß zu verbieten“, heißt es.

Bürgermeister widerspricht

Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) sagt, dass es im Vorfeld ein Gespräch mit dem Jugendamt gab. Dabei sei auf die fehlenden Baugenehmigung aufmerksam gemacht worden. „Was mich ärgert: Wir waren so auseinander gegangen, dass alles geklärt war und wir daran arbeiten wollten, eine Lösung zu finden“, sagt er. Postwendend sei aber das Verbot erfolgt. Daraufhin habe die Stadt ein Gutachten organisiert.

Richtig sei, dass es dahingehend einen Hinweis aus der Bauaufsicht des Kreises gegeben habe. Eine offizielle Begehung habe es nicht gegeben. Vielmehr hätten die Initiatoren eine Mitarbeiterin des Jugendamtes von sich aus zu einem Rundgang eingeladen. „Da wir an den Anlagen stetig schrauben, liegen dort auch unverwendete Holzteile. Aber eben nicht im Streckenbereich“, sagt der Mitverantwortliche Robert Schmutzler.