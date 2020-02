Greizer Landtagsabgeordnete gespalten über Neuwahl

Die Ereignisse in Erfurt am Donnerstag haben bei den Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis Greiz zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Gespalten sind sie vor allem in Bezug auf die Ankündigung des überraschend gewählten Thüringer Ministerpräsidenten, Thomas Kemmerich (FPD), einen Antrag auf Neuwahlen stellen zu wollen.

Dirk Bergner sieht in dem Verzicht seines Parteikollegen auf das Ministerpräsidentenamt den geradlinigsten Weg, um Schaden vom Amt abzuwenden, wie er auf Nachfrage sagt. Der Entschluss zur Kandidatur sei gefallen, nachdem Linke, SPD und Grüne eine Zusammenarbeit ausgeschlossen hätten. Das sei ein „merkwürdiges Demokratieverhalten“, schließlich hätte Die Linke auch eine Zusammenarbeit mit der FDP erwartet, wenn sie den Ministerpräsidenten gestellt hätte. Obwohl Kemmerich nach der Wahl eine Kooperation mit der AfD kategorisch ausgeschlossen hätte, seien die Beschimpfungen vor allem in den so genannten sozialen Medien unerträglich gewesen. „Mit dem Rücktritt wenden wir Schaden vom Amt des Ministerpräsidenten ab und kämpfen für die Inhalte unserer Partei, wie die Stärkung und den Erhalt des ländlichen Raumes“, so Bergner.

CDU-Abgeordnete lehnen Neuwahlen ab

Christian Tischner (CDU) ist gegen eine Neuwahl, wie er sagt. Der Wähler habe bei der Landtagswahl gesprochen, „nun liegt es an allen Parteien, das Ergebnis anzunehmen“. Anstatt Neuwahlen zu beantragen sei es besser, wenn sich alle demokratischen Parteien zusammensetzen und einen Ausweg suchen würden. „Wir müssen endlich anfangen, über Sachthemen zu sprechen“, fordert er. Eine Neuwahl würde in seinen Augen nur eine Spirale auslösen, die dann wirklich historische Parallelen aufweisen könne.

„Kemmerich war damit wohl der kürzeste Ministerpräsident aller Zeiten“, sagt Tischners Parteikollege Volker Emde. Da der FDP-Chef kein Neuling in der Politik sei, hätte er mit der eingetretenen Situation klarkommen müssen. „Seinen Rückzug halte ich für unverständlich“, so Emde. Nun gelte es, „dass sich alle Parteien beruhigen und zum Pragmatismus zurückfinden“, sagt der CDU-Mann. Seine Partei und Rot-Rot-Grün müssten sich aufeinander zu bewegen. Dies hätten beide Seiten bislang versäumt. Auch Emde sei gegen Neuwahlen, auch, da er befürchte, dass seine Partei weiter an Stimmenanteilen einbüße.

Taubert fürchtet weiteres Durcheinander

„Neuwahlen wären konsequent“, sagt hingegen die SPD-Landtagsabgeordnete Heike Taubert und vermutet, dass es spätestens bei der Haushaltsdiskussion sowieso keine Mehrheit für Kemmerich gegeben hätte. Allerdings hätte sie einen reinen Rücktritt besser gefunden, als den Antrag auf Auflösung des Landtages. In diesem Fall hätte Kemmerich bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten die Geschäfte der Staatskanzlei führen müssen. Der Antrag müsse hingegen von einem Drittel der Abgeordneten gestellt und die Neuwahl von zwei Dritteln beschlossen werden. Damit sei dabei ein ähnlicher Coup wie bei der Ministerpräsidentenwahl möglich.