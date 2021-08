Groß und Klein feiern auf Sommerfest in Neumühle

Neumühle. Der Feuerwehrverein ist stolz, ein Projekt der vergangenen Monate präsentieren zu können.

Auch das Dreiergespann aus Jens Bräunlich von der Feuerwehr, Dagmar Krahn aus der ehemaligen Gemeindeverwaltung und Peter Englert vom Heimatverein können nicht aufklären, seit wann es das Sommerfest in Neumühle schon gibt. „So lange, wie ich denken kann“, sagt Dagmar Krahn.

Immer am dritten August Wochenende wird auf dem Dorfplatz in dem kleinen Ort gefeiert. „Was ich sicher weiß, dass es im letzten Jahr ausgefallen ist“, sagt eine ältere Dame, die sich als Elisabeth vorgestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel die Feier 2020 – wie so viele – ins Wasser. „Aber es war klar, dass wir in diesem Jahr etwas auf die Beine stellen“, sagt Jens Bräunlich vom Feuerwehrverein. Seit der Eingemeindung von Neumühle nach Greiz übernimmt der Verein die Organisation des Sommerspektakels.

Container vom Feuerwehrverein ausgebaut

Auch in diesem Jahr findet das Fest noch in abgespeckter Form statt. Statt an drei Tagen wird an einem Tag gefeiert. Am Samstagabend ist auf dem Dorfplatz, die Ausgelassenheit der Menschen förmlich spürbar. Der Feuerwehrverein ist stolz, die aufwendig ausgebauten Container – die sie von einem abgewanderten Discounter-Riesen aus der Umgebung kauften – endlich im Einsatz präsentieren zu können. Als Toilettenhäuschen und Unterstand mit Holzverkleidung haben sie ein zweites Leben geschenkt bekommen.

Und der Rest freut sich einfach, dass es wieder etwas zu feiern gibt. Der Höhepunkt ist sicherlich das Event „Lichter auf der Elster“. Aber statt wie in der vergangenen Jahren, Teelichter auf dem Fluss auszusetzen, hat sich der Verein in diesem Jahr zu einer nachhaltigeren Variante entschieden und die Kerzen auf Pfähle entlang des Flusses gesetzt. Ein Lampionumzug für Kinder rundet das Abendprogramm ab und hinterlässt die Gäste schon mit Vorfreude auf das nächsten Jahr. Zur x.ten Ausgabe des Sommerfestes in Neumühle.