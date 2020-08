Zeulenroda-Triebes. Angelika Dietzel lebt in vierter Generation in dem 1888 in Triebes erbauten Wohnhaus

In vierter Generation ist das Großmutter Gedächtnishaus in Triebes in Frauenhand. „Mein Urgroßvater war Maurermeister und hat das Haus 1888 hier in Triebes gebaut“, erzählt Angelika Dietzel.