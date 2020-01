Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großprojekt am Promenadenweg realisiert

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 des Fördervereins „Zeulenrodaer Meer“ war das Wirken geprägt von dem Ziel, die touristische Entwicklung am Zeulenrodaer Meer aktiv zu unterstützen und an den Veränderungen mitzuwirken.

Neben zahlreichen anderen Aufgaben stellten sich die Mitglieder auch zwei Mammutaufgaben. So wurde der Einbau auf der 2,5 Kilometer langen Wanderstrecke, dem Promenadenweg, von zehn Spielstationen realisiert. Dafür flossen 11.400 Euro Fördergelder. 5.000 Euro wurden über Spenden und Vereinsmittel finanziert. Große und kleine Leute erfreuen sich seit der Einweihung der Spielstationen über die Abwechslung während eines entspannten Spaziergangs am Stausee in Zeulenroda-Triebes.

2018 wurde von den Mitgliedern des Fördervereins beschlossen, mit Sportgeräten für Senioren und Menschen mit Handicap sowie Bänken am Weg das Projekt fortzuführen. Es gab erneut finanzielle Unterstützung durch die Regionale Arbeitsgruppe (RAG) Greizer Land und viele Betriebe und Einrichtungen der Stadt Zeulenroda-Triebes gaben finanzielle Zuwendungen. Dieses Projekt war um einiges größer als das im Vorjahr. 2019 konnte es übergeben werden. Zum Familientag kamen rund 60 Zeulenroda-Triebeser und ihre Gäste und kein Gerät blieb an diesem Tag ungenutzt. Elf hochwertige Sportgeräten und sieben Bänke aus langlebigem Hartholz konnten zusätzlich zu den Spielgeräten zum Tal an anderen Standorten installiert werden. Der Wert des Projektes hatte einen Umfang von 54.000 Euro. Dafür wurden Spenden von fast 15.000 Euro eingeworben. 75 Prozent der Kosten wurden über Fördermittel finanziert. Alle mittlerweile an der Uferzone des Zeulenrodaer Meer installierten Geräte sorgen nicht nur unter den kleinen Besuchern für jede Menge Abwechslung und einem kurzweiligen Aufenthalt, auch junggebliebene Besucher sind verstärkt zu beobachten, die den Weg und die Geräte für ihre täglichen Fitnessübungen nutzen.