Grundschule in Auma soll saniert werden

Für die Grundschule in Auma sind rund 800.000 Euro aus dem Thüringer Schulförderprogramm des Landes Thüringen bereitgestellt. Dies bedeutet für den Schulträger, das Landratsamt Greiz, dass die Behörde einen Antrag auf Förderung stellen darf. Wird der Antrag positiv beschieden, kann der Schulträger einen Fördermittelantrag stellen.

Die Anmeldungen auf Schulbauförderung werden von den zuständigen Schulträgern (Landkreise und kreisfreie Städte) im Infrastrukturministerium eingereicht und bilden die Grundlage für die Programmaufstellung des jeweiligen Bewilligungsjahres. Die Auswahl der geförderten Objekte erfolgte auf Grundlage der Schulbauförderrichtlinie. So müssen die Antragsteller nachweisen, dass auch im demografischen Wandel die Schulen bei Neubauten 25 Jahre und bei Sanierungen für die kommenden 15 Jahre ausgelastet sein werden. Ferner sollen die Schulen durch die Sanierung barrierefrei werden, um eine inklusive Beschulung zu ermöglichen. Seit 2015 konnten so bereits 98 Schulen saniert werden. Für das laufende Jahr sind nun weitere 14 Bauprojekte an staatlichen Schulen und 4 Schulbauvorhaben an Ersatzschulen geplant, heißt es aus dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.

In Auma sind folgende Maßnahmen geplant: Schaffung von Barrierefreiheit, Sanierung und Ertüchtigung der Brandschutzanlagen sowie die Sanierung des Kellergeschosses.