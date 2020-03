Greiz. Am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Greiz und der Ortsteilwehr Obergrochlitz zu einem Brand in die Jugendeinrichtung Jugendclub 2000 in Greiz gerufen.

Gummi- oder Kunststoff-Teile und eine Sitzbank angezündet

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Greiz und der Ortsteilfeuerwehr Obergrochlitz wurden am Samstag um 14.02 Uhr zu einem Brand auf das Areal des Jugendclubs 2000 in der Zentastraße in Greiz gerufen. Die schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar. Verursacht wurde die Rauchwolke durch brennende Gummi- oder Kunststoff-Teile. Die „Füße” von Verkehrsleiteinrichtungen, die auf dem Gelände in einer großen Palette gelagert sind, wurden von bislang Unbekannten angezündet. Ebenso brannte einige Meter entfernt, aber auch auf dem Grundstück der Jugendeinrichtung in der Zentastraße eine Sitzbank, die im Bereich der Raucherinsel des Jugendclubs stand.

Polizei ermittelt zur Brandursache Die Polizei war neben den Feuerwehrleuten der Greizer Wehr und der Ortsteilwehr ebenfalls vor Ort. Sie ermitteln nun zum Brand, da Brandstiftung vermutet wird. Schließlich hatte es an zwei verschiedenen Stellen gleichzeitig gebrannt. Es wird vermutet, dass beide Brände im Zusammenhang stehen. Dank des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein größerer Schaden verhindert werden.