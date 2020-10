Gute Vereinbarkeit von Job und Familie in Zeulenrodaer Firma

Stefanie Schlutter hat zwei kleine Kinder zu Hause. Die können den Tagesplan schon mal gehörig durcheinander wirbeln. Aber wenn die Kita geschlossen hat, einer der Knirpse krank wird oder etwas anderes dazwischen kommt, muss sie sich um ihren Arbeitstag keine Gedanken machen. „Das ist beruhigend und wirklich ein großer Vorteil“, sagt sie.

Die Software-Entwicklerin ist im Zeulenrodaer Unternehmen Lacos Computer angestellt. Gerade ist das IT-Unternehmen von der Bertelsmann-Stiftung erneut für drei Jahre als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert worden. „Das freut uns und zeigt, dass wir auf einem richtigen Weg sind“, sagt Unternehmensgründer Holger Hübschmann.

Aber was bedeutet Familienfreundlichkeit im Hause der Computerspezialisten? Flexible Arbeitszeiten, Eltern-Kind-Arbeitsplätze, betriebliches Gesundheitsmanagement und Home-Office. Das Unternehmen gibt es bereits seit der Wende am Standort. „In dieser Zeit hat sich die allgemeine Unternehmenskultur ganz schön gewandelt“, sagt Holger Hübschmann. Was mit kostenlosem Obst begann, habe sich inzwischen hin zu einer Arbeitskultur entwickelt, von der beide Seiten profitieren würden.

Studien bestätigen das Konzept

Studien zeigen, wer im eigenen Rhythmus arbeiten kann und mehr Autonomie beim Arbeiten genießt, erfährt dadurch häufig Entlastung und ist zufriedener. „Diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Wenn Mitarbeiter von familiären Problemen entlastet sind, arbeiten sie auch viel produktiver“, sagt Hübschmann.

Die Corona-Pandemie habe noch mal zu einem Schub für das Home-Office geführt. Inzwischen sei es normal und bleibe wohl auch so. „Gut zu wissen, dass ich, wenn es nötig ist, zu Hause bei den Kindern bleiben kann“, sagt Teamleiter Sven Lippold. Er sei aber lieber vor Ort, weil alles über Web-Meetings zu regeln, auch nicht die beste Lösung sei. „Ich bleibe ein Hybrid“, scherzt er. Im Hause Lacos kein Problem.