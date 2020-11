Gutes tun und herzhaft miteinander lachen in Triebes

Die letzte Blutspende im Jahr ist beim DRK-Ortsverband Triebes eigentlich immer eine ganz besondere Veranstaltung. Es gibt ein Buffet und Geschenke für die freiwilligen Spender und Helfer. Aber – so langsam ist man es satt, diesen Satz zu schreiben – in diesem Jahr ist alles anders. Alles? Nicht unbedingt, denn eine letzte Blutspende gab es am Freitag trotzdem. Und auch wenn die Buffetplatte leer bleibt, ist das, was diesen Verein und das Blutspenden in Triebes ausmacht, überall zu spüren: Das große Miteinander, die Wertschätzung für Spender und Helfer und der Wille, etwas Gutes zu tun. Und Geschenke und etwas zu futtern gibt es auch. To go – wie es heißt. „Corona hin oder her. Wer sich so einsetzt, der muss auch geehrt werden“, sagt Antje Grabs vom Ortsverband. Das war so und bleibt so.

Seit über 20 Jahrenehrenamtlich engagiert Seit 1997 organisiert der Ortsverein in Triebes die Blutspenden. Das bedeutet vor allem – das Drumherum. Denn das Blutabnehmen selbst und die ärztliche Vorbesprechung, das bleibt bei den Fachleuten. Die Versorgung der Spender und die Einrichtung der Räumlichkeiten liegt aber liebevoll in den Händen des Ortsverbandes. So schmiert Brigitte Buchwald auch heute wieder Brötchen. Kocht Kaffee und schenkt ihn aus. Wer eine Frage hat, kann sie jederzeit stellen. Warum sie das macht? „Ach, ich bin irgendwann dazugekommen und dann nicht mehr weg“, sagt sie mit einem Lachen. Weil Helfer eben einfach machen. Diese Rekrutierungsstrategie scheint in Triebes verbreitet zu sein. „Wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Im Prinzip ist hier jeder von irgendwem mitgeschleppt worden“, sagt Antje Grabs. Eltern bringen Kindern mit. Frauen ihre Männer und umgekehrt. Die fünf Termine zum Blutspenden im Jahr sind dann auch nicht nur damit abgetan, Blut zu zapfen und wieder wortlos zu verschwinden. Es wird gescherzt, gelacht und Geschichten werden ausgetauscht. „Oft werde ich auf der Straße gefragt: Wann ist denn endlich wieder Blutspende?“, sagt Antje Grabs. Corona scheint der Spendebereitschaft nicht zu schaden. Auch am Freitag bilden sich kleine Warteschlangen. Trotz Masken und Abstand ist die Stimmung gut. Geschenke gibt es auch diesmal. Eine Pfeffermühle und einen Kalender. Wer ein rundes Spendenjubiläum feiert, dem gratulieren die Helfer auf jeden Fall persönlich. Heute hätte eigentlich ein Spender zum 125. Mal Blut abgeben. Blumen und Präsentkorb waren vorbereitet. Aber eine Erkrankung verhinderte ihn. „Dann gibt es die eben beim nächsten Mal“, sagt Antje Grabs. Denn die nächsten Male sind schon geplant. Die fünf Termine für 2021 stehen bereits fest. Am 5. Februar, 30. April, 9. Juli, 24. September und 26. November wird in Triebes wieder Blut gespendet. „Bei mir ist es auch schon die 78. Spende“, sagt Dagmar Böhm, die gerade den Lebenssaft abgezapft bekommt. Auch sie werde auf jeden Fall wieder kommen – um zu helfen und wegen der Gemeinschaft. Im nächsten Jahr dann hoffentlich mit Buffet und ohne Corona.