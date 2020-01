Zeulenroda-Triebes/Greiz. Giftig, bürokratisch, umweltschädlich: Die Bonpflicht steht in der Kritik. Was halten lokale Händler davon? Was will der Staat damit erreichen?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Händler aus der Region verärgert über Bonpflicht

Die Kundin hat noch etwas vergessen. Eine Packung Pfefferminzbonbons soll es noch sein. „50 Cent macht das bitte“, sagt Kristina Tischendorf aus dem Zeitschriften-, Literatur- und Geschenkgeschäft Bücherzauber in Zeulenroda-Triebes. Einen Kassenbeleg brauchen für solch einen Einkauf wohl die wenigsten Kunden. Dennoch ist die Verkäuferin verpflichtet, ihn auszudrucken und der Dame anzubieten. Die winkt vielsagend ab. „Die Kunden finden es lächerlich. Aber ich muss mich daran halten“, sagt sie.

Vor allem kleine Geschäfte sind betroffen

Seit dem 1. Januar gilt deutschlandweit die sogenannte Bonpflicht. Das hießt zu jedem noch so kleinen Einkauf muss ein Kassenbon gedruckt werden. Wenn die Einzelhändler keine Bons ausgeben, drohen Bußgelder. Auf bürokratendeutsch heißt das nebenbei Belegausgabepflicht. Im Supermarkt, in Bekleidungsgeschäften oder bei großen Ketten ändert sich nicht viel. Kommt dort der Beleg ohnehin schon seit Jahren automatisch aus der Kasse. Aber in kleinen Geschäften, in denen Waren mit geringem Wert über die Theke gehen, wurde der Bon bisher oft nur auf Wunsch des Kunden austeilt. „Unsere Kasse bucht ohnehin jede Transaktion und die Einnahmen sind in der Abrechnung ersichtlich. Ich verstehe den Sinn nicht“, sagt Sybille Wolf von der Bäckerei Schneider auf Marktplatz in Zeulenroda-Triebes.

Neue Regeln sollen Steuerbetrug verhindern

Die Begründung des Gesetzgebers für die neue Regelung ist, dass dem Bund, Ländern und Gemeinden nach Schätzungen durch gefälschte Umsatzzahlen bis zu zehn Milliarden pro Jahr an Steuern vorenthalten werden. Die Bonpflicht ist dabei aber nur ein Teil einiger neuer Regelungen, die dies verhindern sollen. Bis September gilt beispielsweise eine Galgenfrist, nach der manche Registrierkassen aufgerüstet werden müssen, um zukünftig als manipulationssicher zu gelten.

Mehr Papiermüll, der Chemikalien enthält

Die neueingeführte Regelungen führt für die Händler allerdings zu jeder Menge Papierabfall. Kristina Tischendorf zieht den Papierkorb mit den Quittungen von einem Vormittag hinter der Ladentheke hervor. „Das Papier ist zudem ziemlich teuer und darf nicht einfach im Papiermüll entsorgt werden“, sagt sie. Weil es sich um sogenanntes Thermopapier handelt, das mit Chemikalien behandelt ist, kann es nicht in den zu den übrigen Kartons. In den Papierbeschichtungen ist beispielsweise die Verbindung Bisphenol A enthalten, die unter anderem Auswirkungen auf den Hormonhaushalt hat.„Ich halte es für Blödsinn. Wir reden viel über Umweltschutz und ich jetzt sammeln sich bergeweise sinnloser Müll“, sagt Silvio Fränkel, der gerade eine Tüte Brötchen in der Bäckerei Schneider gekauft hat. Den Kassenbon lehnt er höflich ab. Sybille Wolf wirft ihn in den Papierkorb zu den anderen zerknüllten Quittungen des Vormittags. Der Handelsverband rechnete vor, dass die zusätzlich benötigten Bons aneinandergereiht im Jahr lang zwei Millionen Kilometer lang sein würden.

Kunde wird zum Gehilfendes Finanzamtes

Ist das neue Gesetz also nur Schikane? Nicht unbedingt. Die Umrüstung aller Kassensysteme auf ein manipulationssicheres System ist die eigentliche Neuerung. Die Bonpflicht soll nur verhindern, dass trotz des Systemwechsels, Waren an der Kasse vorbeigebucht werden. Der Kunde wird sozusagen zum Gehilfen des Finanzamtes.

Erstens könnte er selbst ein Kontrolleur des Fiskus sein oder den fehlenden Bon monieren. Oder der Kunde rechnet ihn später selbst bei der Steuererklärung ab. Für Händler soll es so riskanter werden, Umsätze später heimlich aus der Abrechnung verschwinden zu lassen.

„95 Prozent der Kunden lassen den Beleg liegen“, sagt Sybille Wolf aus der Zeulenrodaer Bäckerei. Sie moniert auch, dass das Thermopapier nicht gerade billig sei und zu Mehrkosten führe. Auch die Aufrüstung des Kassensystems können für betroffene Händler weitere Kosten verursachen.

Kurios: Für Händler ohne elektronische Kasse bleibt alles beim Alten. Das heißt viele Marktstände oder Imbissbuden bleiben von der neuen Regelung verschont.

Digitaler Bon soll Papierform ablösen

„Ich kann mit der neuen Regelung leben“, sagt Sandra Wuthnow, Verkäuferin in der Bäckerei Gießler in Greiz. Sie müssen sich zwar auch erst drauf einstellen, aber es sei jetzt nun einmal Pflicht. „Wir haben schon vorher unseren Kunden aktiv gefragt, ob sie einen Beleg wollen“, sagt sie. Allerdings sei die Papierverschwendung aus Umweltsicht natürlich nicht so optimal. Derzeit gibt es daher Überlegungen, an einer digitalen Alternative zum gedruckten Kassenzettel zu arbeiten. Bis dahin werden die Händler aber wohl mit den Papierbergen leben müssen.