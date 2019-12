Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Händler in Zeulenroda-Triebes zufrieden mit Weihnachtsgeschäft

Weihnachten ist für viele Geschäfte die wichtigste Zeit des Jahres. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Montag einen Bericht, wonach der Einzelhandel 19 Prozent seines Jahresumsatzes in den Monaten November und Dezember erzielt. Wir haben bei den Händlern in Zeulenroda-Triebes nachgefragt, wie das Weihnachtsgeschäft für sie gelaufen ist.

„Ich bin sehr zufrieden. Es wäre schön, wenn jedes Quartal so laufen würde“, sagt Monika Sommer aus der Bücherstube am Markt. Vor allem die letzten Tage sei der Kundenandrang noch einmal sehr groß gewesen. Egal ob Romane, Krimis oder Literaturklassiker. Aber an erster Stelle stehe ein anderes Genre. „Wir haben sehr viele Kinderbücher verkauft. Das freut mich sehr. Schließlich sind das die Buchkäufer von morgen“, sagt Monika Sommer.

Buchhandel in Zeulenroda-Triebes erzielt rund ein Viertel des Umsatzes in den letzten beiden Monaten

Sie habe auch bemerkt, dass viele Leute sich bewusst für den Einkauf im lokalen Buchgeschäft entschieden hätten. Durch die Buchpreisbindung hat der Literaturhandel nicht denselben Preiskampf wie andere Branchen auszutragen. Ein gutes Weihnachtgeschäft ist für die Buchhändler allerdings überlebenswichtig. Immerhin wird rund ein Viertel des Umsatzes in den letzten beiden Monaten des Jahres erzielt.

Ähnlich sieht es bei den Spielwarenhändlern aus. Auch sie machen einen großen Teil ihres Umsatzes vor Weihnachten. Erik Eichelkraut aus dem gleichnamigen Spielwarengeschäft in Zeulenroda-Triebes ist ebenfalls zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Er weiß, dass seine Branche zur Weihnachtszeit Saison hat. Dennoch könne jedes Geschäft in der Stadt etwas dafür tun, zu Weihnachten und darüber hinaus mehr Kunden zu ziehen, sagt der Kaufmann, der auch im Gewerbeverband Zeulenroda-Triebes mitwirkt.

Zukunft des Einzelhandels bestimmt Stadtbild der Zukunft

„Ich würde mir wünschen, dass die Händler bei uns etwas aktiver werden“, sagt er. Er habe zum Beispiel im Dezember auch an den Samstagen geöffnet. Insgesamt müssten die Händler sich bezüglich einheitlicher und regelmäßiger Öffnungszeiten besser absprechen. „Wie sich der Einzelhandel bei uns in den nächsten Jahren entwickelt, dass bestimmt stark mit, wie unsere Stadt in Zukunft aussehen wird“, sagt er. Dafür seien Stadt, Bürger und Gewerbetreibende gleichermaßen verantwortlich. Als Gewerbeverband wolle man auch weiter auf Angebote wie die City-Card oder den Gutschein für Zeulenroda setzen, der über die Interessengemeinschaft „Zeulenroda erleben!“ vertrieben wird. Letzterer ist eine Geschenkgutschrift, die in 30 Geschäften der Stadt frei eingesetzt werden kann.

Kooperation mit Unternehmen geplant

Andere Läden haben es zur Weihnachtszeit schwerer. „Wer keine weihnachtstypische Waren anbietet, profitiert vom Saisongeschäft nicht unbedingt“, sagt Sylvio Richter von Inas Schuhladen in der Greizer Straße. Schuhe seien kein klassisches Weihnachtsgeschenk. Bei den Ledertaschen, die das Geschäft ebenfalls anbietet, sei man allerdings zufrieden mit dem Absatz. Auch Richter sieht die Zukunft des Einzelhandels in der Stadt darin, mit gemeinsamen Aktionen die Kunden wieder in die Innenstadt zu ziehen. Derzeit plane man eine Kooperation mit lokalen Unternehmen, die eventuell Prämien an die Mitarbeiter in Form von lokalen Gutscheinen ausgeben könnten. „Doch das ist noch Zukunftsmusik“, sagt Richter, der auch stellvertretender Vorsitzender der Interessengemeinschaft ist.