Hakenkreuz in Reinsdorf seit Wochen sichtbar

Katrin Fetzer aus dem Greizer Stadtteil Reinsdorf ist entsetzt. Jedes Mal, wenn sie auf der alten Ortsverbindung zwischen Waltersdorf und Friesen spazieren geht, muss sie an einem gut sichtbaren Hakenkreuz auf der alten Fahrbahn vorbeilaufen. „Das ist mindestens seit Juli bekannt“, sagt sie. Aber die verfassungsfeindliche Symbolik ist immer noch zu sehen. Was ist los?

Ortsteilbürgermeister Michael Hendel kennt das Problem. Er habe vor einigen Wochen Anzeige erstattet. Gegen Unbekannt – mit wenig Aussicht auf Erfolg. Der Polizei in Greiz sei das Geschehen gemeldet und bei der Kriminalpolizei in Gera bekannt und bearbeitet worden, teilt die Landespolizeiinspektion Gera mit.

Inzwischen sei das Verfahren laut Bürgermeister eingestellt worden. „Es ist schon mehrfach aufgetreten, aber ich habe auch den Eindruck, die Polizei interessiert das gar nicht mehr richtig“, sagt er.

Szene-Treffpunkt und Drogenkonsum

Die Sache hat eine lange Vorgeschichte: Laut Hendel treiben sich an besagter Stelle in der Nähe einer Sitzgruppe schon seit Jahren Jugendliche und Angehörige der Neonazi-Szene herum. Auch Drogenkonsum und -handel werde hier betrieben. „Es ist ein Hotspot. Aber was sollen wir tun?“, fragt Hendel.

Vor zwei Jahre habe er einen der jungen Leute angezeigt, weil er ein Hakenkreuz auf seinem Moped-Helm getragen habe. Seine Anzeige habe die Polizei erst einen Tag später aufgenommen. „Es hieß, sie hätten heute keine Zeit“, sagt Michael Hendel.

Im aktuellen Fall habe er die Polizei vor Ort gebeten, die Schmiererein zu entfernen. Diese habe die Zuständigkeit allerdings auf ihn abgewälzt. „Es ist in ein paar Tagen eh wieder da. Soll ich jede Woche da hoch rennen und die Zeichen übermalen?“, fragt er.

Polizei könnte handeln, tut es aber nicht

Es handelt sich um öffentlichen Grund, er sieht aber die Ordnungsbehörde in der Pflicht. Grundsätzlich ist laut Gesetz der Eigentümer verantwortlich, die verfassungsfeindlichen Symbole zu entfernen. Allerdings wäre die Sicherheitsbehörde durchaus berechtigt, das verfassungswidrige Kennzeichen selbst zu entfernen.

Denn immerhin zählt es laut Polizeiaufgabengesetz in Thüringen zu den Aufgaben der Polizei, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Verfassungsfeindliche Symbole dürften dazu zählen.

Auch Katrin Fetzer habe überlegt, die Symbole mit einem Herz zu übersprühen. Allerdings habe ihr Anwalt angemerkt, dass sie dann wegen Sachbeschädigung belangt werden könnte. Dieser Einwand ist durchaus berechtigt und wurde in der Vergangenheit von Gerichten in Thüringen bereits so ausgelegt.

Hendel wünsche sich eine regelmäßigere Kontrolle durch die Polizei vor Ort. Das sei allerdings schwierig umzusetzen, da das Gebiet weitläufig einsehbar sei und die potenziellen Täter leicht entkommen könnten.