Handfester Streit endet in Zeulenroda-Triebes in Polizeigewahrsam

Zeulenroda-Triebes Ein 46-Jähriger hat am Donnerstag die Polizei in Zeulenroda-Triebes beschäftigt. Zuvor hatte er Anwohner attackiert und verletzt.

Ein 46 Jahre alter Mann muss seit Donnerstag mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Am Vormittag bzw. frühen Nachmittag geriet er mit mehreren Anwohnern aus der Aumaischen Straße in Zeulenroda-Triebes derart in Streit, dass die Polizei anrücken musste.

Mann beleidigte Polizisten

Während des Streits hatte er, laut Mitteilung der Polizei, Anwohner mit Schlägen angegriffen und verletzt. Auch die Polizisten beleidigte er ununterbrochen und störte immer wieder die laufenden polizeilichen Maßnahmen. Da er sich nicht beruhigen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Auch hier habe er Widerstand geleistet.

