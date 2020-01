Hans-Jürgen Grüner gewinnt Turnier in Mehla

Hans-Jürgen Grüner ist erneut Vereinsmeister des SV Mehla im Tischtennis. Mit 16 Teilnehmern sei zudem eine Beteiligung wie lange nicht beim Saisonhöhepunkt des Vereins am vergangenen Freitag zu verzeichnen gewesen, heißt es in einer Mitteilung von Uwe Lang.

Nach dem Jahreswechsel, in der kleinen Pause zwischen Hin-und Rückrunde, hätten sich traditionell alle Aktiven zum Kampf um den begehrten Wanderpokal des Vereins getroffen. Zunächst seien in zwei Gruppen im Modes Jeder gegen Jeden, die Halbfinalteilnehmer ermittelt worden.

Spannung in Gruppe 2

In Gruppe 1 habe sich erwartungsgemäß Grüner durchgesetzt, der alle Einzel gegen Frank Sperk, Günter Penzel, Walther Gerold, Uwe Schmökel und Johannes Eberlein mit 3:0 gewann. Spannend sei der Kampf um Platz 2 gewesen, den Eberlein mit zwei knappen Siegen gegen Gerold (3:2) und Schmökel (3:2) für sich entschied und damit ebenfalls ins Halbfinale einzog.

In Gruppe 2 hätten sich in erster Linie Frank Oertel und Uwe Lang um die ersten beiden Plätze in der Gruppe duelliert. Überraschend habe sich hier Oertel mit 6:0 und 18:1 Sätzen durchgesetzt und Lang auf den 2. Platz verwiesen. Damit hätten die Halbfinals festgestanden: Grüner gegen Lang und Eberlein gegen Oertel.

Während Grüner mit Lang beim 3:0 kurzen Prozess gemacht habe, sei das Match zwischen Eberlein und Oertel in die Verlängerung gegangen und erst im 5. Satz habe Eberlein sich knapp durchsetzen können. Somit stand das Finale fest, in dem wie im Vorjahr Grüner und Eberlein aufeinander getroffen seien.

Vorher spielten Lang und Oertel den 3. Platz aus. Diesmal habe Lang den Spieß umdrehen können und mit 3:0 gewonnen.

Florian Feistel und Johannes Eberlein siegen im Doppel

Im Endspiel habe sich die Spannung in Grenzen gehalten. Grüner habe sich die Chance, zum dritten Mal in Folge den Wanderpokal des SV Mehla zu gewinnen, nicht nehmen lassen. Beim 3:1 habe Eberlein zwar einen Satz gewinnen können, aber am Ende die spielerische Überlegenheit und die Ausnahmestellung von Grüner im Verein anerkennen müssen.

Im Anschluss seien unter, frei gelosten, acht Doppeln die Sieger ermittelt worden. Hier hätten Florian Feistel und Johannes Eberlein, die im Finale Uwe Schmökel und Walther Gerold bezwangen, triumphiert. Dritte sei das Duo Heß/Kranert geworden, die sich gegen Oertel/Appel durchsetzten.

Reiner Spanner überreichte die Pokale und Urkunden an die Gewinner und Platzierten.