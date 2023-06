„HCV spielt Kresse“ wegen verregneter Freitagsvorstellung kurzerhand auch am Sonntag

Hohenleuben. Der Hohenleubener Carnevalsverein bietet kurzfristig am Sonntag eine Zusatzaufführung an.

Der Hohenleubener Carnevalsverein (HCV) hat am Donnerstagabend seine Generalprobe zum sechsten Teil von „HCV spielt Kresse. Wildwechsel“ in der Burgruine Reichenfels wegen Unwetters unterbrechen müssen. Zum Glück habe weder Technik noch Bühnenbild Schaden erlitten. Auch am Freitagabend machte das Wetter dem Verein beinahe einen Strich durch die Rechnung. Intensiver Dauerregen stellte die Aufführung in Frage. „17.30 Uhr haben wir alle Darsteller zusammengetrommelt und in die Runde gefragt: Was machen wir? Alle haben entschieden, dass wir spielen“, sagte der Vereinspräsident Christian Roßram. „Wir sind der HCV und treten bei jedem Wetter auf“, lautete der Schlachtruf. Indes traten dennoch viele Karteninhaber aufgrund des Wetters den Rückzug an. „Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, kurzfristig am Sonntag eine Zusatzaufführung zu geben. Alle Karteninhaber, die Freitag nicht gekommen sind oder wieder gegangen sind, können sich am Sonntag die Aufführung anschauen“, so Roßram. Einlass ist 16.30 Uhr. Das Stück beginnt 18 Uhr. Auch, wer noch keine Karten hat, könne gern am Sonntag vorbeischauen.

Darum geht’s in dem Theaterstück:

Reichenfels zur Zeit des 30-jährigen Krieges- In Mitteleuropa kämpfen verschiedene Interessengruppen unter dem Deckmantel des Glaubens erbittern um die Macht. Durchziehende Soldatenverbände belegen die Bevölkerung mit schweren Lasten der Einquartierung und Versorgung. Zusätzlich hat die Landbevölkerung unter der Abgabenlast an die regionalen Machthaber wie des Reichenfelser Junkers Müffling zu leiden. Inmitten dieser Wirren lebt die Bevölkerung um Hohenleuben und unter ihnen ein Mann, der sich den widrigen Verhältnissen zu widersetzen gewillt ist. Es ist Georg Kresse. Der Junker Müffling steht vor der Ernennung zum fürstlichen Jagdaufseher. Doch ungeahnter Weise türmen sich Hindernisse auf. Sowohl der Fürst als auch die Dorfgemeinschaft haben eine Rechnung bei ihm offen. Müffling spannt seine gesamte Familie ein. Werden sie ihm helfen können, letztlich den ersehnten Titel zu bekommen?

Ein schwer sprachgestörter Junker nebst Verschrobener Verwandtschaft, raubeinige Soldaten, die Kressefamilie, wundersame alte Weiber, der Fürst mit Prinzessin und viele weitere Figuren sorgen für groteske, urkomische und romantische Szenen.