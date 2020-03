Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HeilmittelSolidarität

Der Coronavirus ist endgültig bei uns ankommen. Museen werden geschlossen, Konzerte abgesagt oder verschoben. Große Hoffnungen werden in die Wissenschaft gesetzt. Gelingt es, schnell einen Impfstoff zu entwickeln? Viel wird über die medizinischen Herausforderungen diskutiert. Es wird aber vergessen, dass Corona auch eine gesellschaftliche Laborsituation hervorgebracht hat. Wie sich die kommenden Wochen entwickeln, wird viel über das Selbstverständnis und die Reißfestigkeit unserer Gesellschaft aussagen.

Weil das Virus vor allem die Schwachen der Gesellschaft betrifft, wird sich zeigen, ob die Werte Solidarität und Rücksicht stark genug sind, um gegen egoistische Ignoranz zu bestehen. Jeder Einzelne trägt ein hohes Maß an Selbstverantwortung mit sich, die die staatlichen Maßnahmen nur flankieren können. Werden Regale im Supermarkt leergeräumt oder mit Rücksicht auf andere mit Maß eingekauft? Werden die Jungen und Fitten die Einschränkungen hinnehmen, um die Alten und Kranken zu schützen?

Sollte all dies gelingen, kann die Situation uns am Ende sogar enger zusammenbringen. Denn lehrt der neoliberale Geist vor allem „Ellenbogen raus“, ist es ausgerechnet einer seiner Abkömmlinge, die Globalisierung, die zeigt, dass die moderne und vernetze Welt zerbrechlich ist, wenn nicht in solidarischen und globalen Zusammenhängen gedacht wird.

Was ich in dieser Woche in meiner Arbeit erlebt habe, stimmt mich positiv. Die meisten Menschen reagierten mit Verständnis auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Kulturschaffende in Greiz und Zeulenroda-Triebes sagten Veranstaltungen ab, in die sie viel Zeit und auch Geld investiert haben. Zwar schweren Herzens aber mit Einsicht.

Dabei trifft der öffentliche Pause-Knopf vor allem die Kulturveranstalter. Auch sie werden unsere Solidarität und Hilfe brauchen. Zeigt doch gerade der Wegfall von Theater, Musik und Kunst wie sehr wir sie brauchen.

Die Momente, in denen wir gemeinsam die Schönheit der Welt genießen. Das macht Hoffnung, dass Solidarität auch im gesellschaftliche Laborbaukasten Corona gewinnt.