Helfende Engel rufen zur Hilfe und Unterstützung auf

„Wir wollen keine Panik verbreiten, aber wenn wir gerade immunschwache und ältere Menschen mit wenig Aufwand vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen können, dann sollten wir es tun“, so Kirsten Schlotzhauer aus Zeulenroda. Sie hatte am Donnerstagabend einen Aufruf auf Facebook gestartet, dass die Zeulenroda-Triebeser mit offenen Augen in ihren Hausgemeinschaften agieren sollten.

„Haltet die Augen offen, schaut auf die Nachbarn und wenn sie in der momentanen Situation nicht rausgehen möchten, dann kauft für sie ein“, gibt die Zeulenrodaerin Tipps zur Unterstützung. „Jetzt können wir etwas machen“, schließt sie ihren Aufruf.

Viele kennen Kirsten Schlotzhauer von den „Helfenden Engeln“. Zusammen mit Jana Eckner und Nadine Pohler haben die Zeulenrodaerinnen die Weihnachtszettelwunschaktion für Kinder aus Zeulenroda organisiert und eine Weihnachtsfeier ausgestaltet. Aber auch sonst haben sie stets ein offenes Ohr für Probleme oder Hilfesuchende. Jetzt wollen sie wieder helfen. „Zusammenhalt und Unterstützung ist jetzt gefragt“, so Schlotzhauer. Doch geht der Hilferufe dieses Mal nicht nur von den helfenden Damen aus, alle können etwas tun.

Kirsten Schlotzhauer hatte am Freitagmorgen beobachtet, dass am Einkaufscenter in der Aumaischen Straße in Zeulenroda-Triebes die Fahrzeuge auf dem Parkplatz in Zweierreihen in der Warteschlange standen. „Neben dem eigenen Einkauf noch etwas für den Nachbarn mitzubringen, das macht kaum Aufwand“, so Kirsten Schlotzhauer.

Aber auch die „Helfenden Engel“ wollen natürlich nicht nur aufrufen, sondern sie stehen ebenso parat. Sollte also eine immunschwache Personen oder eine ältere Frau oder Mann einen Einkaufswunsch haben, dann können sie sich gerne mit ihren Wünschen bei Kirsten Schlotzhauer unter Telefon 0176/ 66 85 90 37 melden. Sie wird die weitere Vorgehensweise koordinieren.