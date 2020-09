Herzlich willkommen im Sonnenschein

Zeulenroda-Triebes. Die Mädchen und Jungen aus der Villa Kinderglück wurden am Dienstag offiziell in ihrem neuen Domizil von Kindern und Erzieher begrüßt. Die Stadt Zeulenroda-Triebes investierte 340.000 Euro. 236.000 Euro Städtebau-Fördermittel gab es dafür

„Willkommen in unserem Sonnenschein. Wir sagen herzlich, kommt rein“ trällerten die Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten „Sonnenschein“ in Zeulenroda-Triebes. Mit diesem Lied, selbstgebackenen Plätzchen und Geschenken wurden die Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten „Villa Kinderglück“ in Zeulenroda nun ganz offiziell begrüßt und innerhalb einer kleinen Empfangszeremonie im großen Garten der Einrichtung „Sonnenschein“ herzlich aufgenommen.