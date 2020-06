Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochwasser auf dem Rathenauplatz wenig Chancen bieten

Das Hochwasser auf dem Rathenauplatz in Triebes ärgert die Triebeser Anwohner, Stadträte versuchen eine Lösung zu finden. Gleich nach dem Hochwasser am Freitagabend in der vergangenen Woche machten sich nach Stadtrat Andreas Staps (Pro Region) und auch Stadtrat Andreas Senkowski (BIZ) auf den Weg, um Lösungen zu finden. Andreas Senkowski schlägt vor, auf einem Grundstück einer Anwohnerin am Kranich einen Vorfluter, einen Teich auszuheben, der das erste Wasser auffangen könnte. Andreas Staps sprach mit Anwohnern, dem landwirtschaftlichen Betrieb, die die Felder am Kranich bewirtschaften, der Freiwilligen Feuerwehr Triebes, dem städtischen Bauamt und dem Zweckverband Wasser-Abwasser Zeulenroda. Am Ende erfuhr er, dass im Hintergrund „die Mühlen laufen“. Der Zweckverband hat den Rohrquerschnitt geprüft. Der Querschnitt der anliegenden Abflussrohre würde die kurzzeitig ankommen Wassermassen aufnehmen können. Überprüft werden soll nun der Anschluss an den Rathenauplatz. Michael Schmidt, Wehrleiter der Feuerwehr Triebes, bestätigte, dass die Gullys regelmäßig von den Mitgliedern der Feuerwehr gereinigt werden, doch bei einem solchen extremen Regenschauer, wie der am Freitagabend die Stadt heimsuchte, passiert es binnen drei Minuten, dass die Gullys sehr schnell mit Sand und Steinen verstopft wären. Ebenfalls wäre die Evema bereit, Grünstreifen anzulegen und entsprechend mit Pflanzfolgen auf die Situation zu reagieren.

Kommende Woche Vor-Ort-Termin Jo efs lpnnfoefo Xpdif xjse ft ovo fjofo Wps.Psu.Ufsnjo hfcfo- xp tjdi bmmf Qbsuofs usfggfo voe tjdi ýcfs xfjufsf n÷hmjdif Nbàobinfo bvtubvtdifo xpmmfo/ )iif*