Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Hochzeitstisch“ für Bücher war ein toller Erfolg

Mit einem solchen Erfolg hatten Kerstin Sorg, Mitarbeiterin der städtischen Bibliothek Zeulenroda-Triebes und Birgit Schmidt „niemals gewagt zu rechnen“, so die Vorsitzende des Fördervereins Stadtbibliothek Zeulenroda-Triebes.

„Not macht erfinderisch“ und so haben die Mitglieder des Vereins nach einer Möglichkeit gesucht, neue Bücher in den Bestand der Stadtbibliothek zu bekommen, ohne dass das Stadtsäckel, was ohnehin nicht gerade gut gefüllt ist, belastet werden müsste. Im Internet bekommen sie bei ihrem Vorhaben Unterstützung und so wurde Ende November vergangenen Jahres die Aktion „Kaufen Sie Ihrer Stadtbibliothek ein Buch“, gestartet. Claudia Sommer , Geschäftsinhaberin der Bücherstube und Heike Stößel, Inhaber vom Bücherzauber platzierten in ihren Räumen den „Hochzeitstisch für Bücher“. Darauf hatten die Vereinsmitglieder Bücher in jeder Preislage und aus jedem Genre platzierten. Alle samt waren es Bücher, die nicht nur die Bibliothekare der Stadtbibliothek sondern eben auch nach denen die Leser fragen, gefehlt haben. „Das Ergebnis ist einfach toll“, so Kerstin Sorg. Schon nach kürzester zeit musste der Hochzeitstisch aufgefüllt werden. Die Bibo-Mitarbeiter können nach dem Ende der Aktion von 500 Büchern profitieren, die sie in den Bestand aufnehmen werden. Darunter sind Bücher aus der Roman-Reihe von Lucinda Riley, „Das Gutshaus“ von Anne Jacobs oder die Kinderbuch-Reihe „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney. „Vielleicht wiederholen wir die Aktion Ende des Jahres“, sagt Birgit Schmidt, die sich über die große Aufmerksamkeit der Bürger ihrer Stadt freut.

Eine positive Bilanz konnte die Stadtbibliothek für das vergangene Jahr ziehen. Waren es 2018 noch 8297 Besucher zählen, waren es 2019 fast 500 mehr. Neu angemeldet haben sich 2018 noch 135 Leser, 2019 waren es 166. Allein 39 Veranstaltungen, darunter besonders die Führungen durch die vielen Regalreihen mit den rund Unser aktueller Bestand umfasst ca. 30.000 Medien.