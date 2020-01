Hörgeräte Lang erweitert Filiale in Zeulenroda-Triebes

Die Hörgeräte Lang GmbH hat ihre Filiale in Zeulenroda ausgebaut. Laut Inhaber Michael Lang sollen sich dadurch für die Kunden bald Veränderungen ergeben.

Drei statt bislang zwei so genannte Anpassungsräume gibt es nun in der Filiale in der Goetheallee. In den Anpassungsräumen würden die Hörgeräte der Kunden von Hörgeräte-Akustikern in ihrer Leistungsfähigkeit optimiert. Eine Sitzung dauere bis zu anderthalb Stunden, so Lang.

Wartezeiten sollen sich verringern

„Bislang hatten wir Wartezeiten von zwei Wochen für eine Anpassung, weil wir einfach zu wenige Räume hatten. Durch den neuen Raum soll sich die Wartezeit auf maximal drei Tage reduzieren“, sagt der 54-Jährige. In etwa zwei Wochen soll der neue Anpassungsraum fertig eingerichtet sein.

Möglich sei dies auch, weil im vergangenen Sommer eine neue Hörgeräte-Akustikerin eingestellt worden sei. Insgesamt fünf Mitarbeiter um Filialleiterin Kathleen Pätz würden nun die Kunden beraten.

Der neue Anpassungsraum befinde sich auf den Gewerbeflächen, die die Arbeiterwohlfahrt Zeulenroda bis vor Kurzem als einen Begegnungsraum genutzt habe. Die trennende Wand sei eingerissen, dafür an anderer Stelle eine neue hochgezogen worden, um den neuen Raum entstehen zu lassen. Zudem sei eine behindertengerechte Toilette neu entstanden.

Markt für Hörgeräte wächst

Die Hörgeräte Lang GmbH betreibt Filialen in Jena, Altenburg, Apolda, Borna, Weimar und Zeulenroda. Die Filiale in Zeulenroda gebe es seit 1994, so Michael Lang.

Der Markt für Hörgeräte wachse beständig, sagt er. Dies liege einerseits an der demografischen Entwicklung, andererseits aber auch an einer zunehmenden „akustischen Umweltverschmutzung“, wie es Lang nennt. „Straßenlärm, Musik über Kopfhörer hören, der ganze Alltagsstress. Das alles legt sich auf die Ohren“, sagt er. Mit einer intensiven Beratung wolle er seine Zeulenrodaer Kunden überzeugen, so Lang.

Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) gratulierte ihm am Donnerstag zur Geschäftserweiterung.