Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoffnung auf ein gutes Ende

Bei aller Euphorie und Spannung auf das bevorstehende Projekt, eine gesunde Portion Skepsis sei gestattet. Immerhin ist die Mayer Management Group GmbH keine kleine. Vorwiegend in Österreich und Deutschland ist sie unterwegs, hat Projekte in Angriff genommen oder umgesetzt. Warum nun ausgerechnet Zeulenroda-Triebes, als ein weiteres Projekt hinzukommen soll, macht der Stadt natürlich alle Ehre. Und ja, die Begründung des Geschäftsführers Bertram Mayer, dass Zeulenroda-Triebes im Aktionsradius zu Bad Elster liegt, ist ein glücklicher Zufall. Bleibt zu hoffen, dass alle positiven Fakten, die Mayer festgestellt hat, auch zukünftig schwer genug wiegen, um den Privatinvestor nicht nur zu fesseln, sondern eben auch von der Richtigkeit der finanzkräftigen, langfristigen Investition zu überzeugen. Im September wissen wir mehr. Schließlich soll der positive Bescheid einer Fördermittelgabe durch das Land Thüringen eben auch vom Bau einer Beherbergung in unmittelbarer Nachbarschaft zur Badewelt Waikiki abhängen, so jedenfalls betonte es Olaf Dirlam, Referatsleiter Tourismus und Gastgewerbe im Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, auf der Januar Sitzung vor den Stadträten von Zeulenroda-Triebes. Da es bekanntlich heißt: Die Hoffnung stirbt zuletzt, siegt hoffentlich am Ende der Optimismus.