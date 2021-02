Hohenleubener Carnevalsverein beschenkt Kinder

<p>Denise Günther, Christiam Rossram und Nancy Slansky (von links) vom Hohenleubener Carnevalsverein übergeben Kita-Leiterin Dunja Patzer und den Kindern am Corona-Rosenmontag trotzdem Süßigkeiten. </p>

Hohenleuben. Eine Tradition hat sich der Verein auch in Corona-Zeiten nicht nehmen lassen.

„Leim bleibt...?“. Die kleine Elenor zögert kurz mit der Antwort. Ob es an der Kälte, ein wenig Schüchternheit oder doch daran liegt, dass der Fasching in diesem Jahr ausfällt? Mit etwas Hilfe vom Christian Roßram, Präsident des Hohenleubener Carnevalsvereins (HCV), klappt es dann aber doch. „Leim bleibt Leim!“ lautet schließlich die Grußformel des 1983 gegründeten Vereins, der in diesem Jahr leider eine traurige Premiere feiern muss. Der Karneval fällt aus.