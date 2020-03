Hohenleuben. Der Beruf des Justizvollzugsbeamten steht am Stand der Hohenleubener auf der Thüringen Ausstellung in Erfurt im Mittelpunkt. Das Medienteam Thüringen macht aufmerksam und hofft auf Nachwuchsgewinnung.

Hohenleubener werben in Erfurt

Auf der 30. Thüringen Ausstellung in Erfurt auf dem Messe-Gelände werben Hohenleubener für den Beruf der Justizvollzugsbeamten/innen. Dass die Messe mittlerweile ein wahrer Anziehungspunkt für die gesamte Familie ist, ist hinreichend bekannt. Auch gerade deshalb wollen die Justizvollzugsbeamten auf ihren Beruf und den Mangel an Nachwuchs aufmerksam machen. Mit einem Gefängnistransporter sind Vertreter der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben vor Ort. Dabei machen sie für ganz Thüringen Werbung. Hohenleuben ist in diesem Fall nun der Ansprechpartner und gibt dem Thüringer Medienteam ein Domizil.

Auch über Projekt der Strafgefangenen informiert Zudem werden Besucher der Thüringen Ausstellung über die Teilnahme der Strafgefangenen am Projekt „Lichtblick“ in der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben informiert. Die in Hohenleuben Gefangenen unterstützen dabei die Sanierungsarbeiten der Kirchgemeinde Hohenleuben in ihrem Gotteshaus. Sie arbeiten die großen Kirchenfenster auf, wechseln defekte Holzteile aus, schleifen und streichen sie neu. Im Gegenzug dazu erhalten sie einen Freitag.