Hoteliers sehen Eröffnung des „Goldener Löwe“ positiv

Die Hoteliers in Zeulenroda begrüßen, dass mit dem „Goldener Löwe“ ein Hotel im Zentrum der Stadt wiedereröffnet. Einen härteren Konkurrenzkampf um Touristen fürchten sie nicht.

„Ich begrüße die Wiedereröffnung sehr und ziehe den Hut vor den Pächtern für ihren Mut“, sagt Marco Lange, Geschäftsführer des Bio-Seehotels. Die Belebung eines Gebäudes in der Innenstadt sei gut für den Tourismus in der Region. „Wir bieten den neuen Betreibern gerne unsere Hand an und werden versuchen, sie zu unterstützen“, so Lange.

Mehr Unterstützung für den Tourismus gefordert

Gleichzeitig fordert er, dass die Stadt mehr für die touristische Entwicklung tun müsse. „Es muss verstanden werden, dass dies eine Voraussetzung ist, um die Innenstadt zu beleben“, sagt Lange. Dazu gehöre auch, dass Anträge im Rathaus schneller bearbeitet werden müssten. Zudem solle versucht werden, Zeulenroda zu einem staatlich anerkannten Luftkurort zu entwickeln.

Wolfgang Wohlfeld, Inhaber des Hotels Scheunenschänke, ist skeptisch, dass der Tourismus in Zeulenroda durch die Wiedereröffnung des „Goldener Löwe“ einen Schub bekommt. „Es wird wohl weiter dahinplätschern“, sagt er. Seine Gäste seien vor allem Stammkunden.

Irritiert sei er von Äußerungen, dass der „Goldener Löwe“ das einzige Hotel in der Innenstadt sei. „Wir liegen nur wenige Meter entfernt“, sagt er über sein Haus mit fünf Zimmer in der Scheunengasse. Er wolle nun den Kontakt zu den Pächtern des „Goldener Löwe“ suchen und auch über mögliche Kooperationen sprechen.

Zufrieden mit den Buchungen

Jana Altmann, Inhaberin des Bed and Breakfast Zeulenroda hofft auf einen Schub für den Tourismus. Seit 2016 betreibt sie das Hotel in der Schopperstraße. „Mit den Buchungen bin ich zufrieden, es läuft gut“, sagt sie. Gäste aus dem In- und Ausland, Geschäftsreisende und Arbeiter würden bei ihr übernachten.

Die Pläne für den „Goldener Löwe“ will Altmann hingegen nicht kommentieren.