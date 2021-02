Uli Herrmann vom Architekturbüro Herrmann stellte den Gemeinderäten von Langenwolschendorf das Projekt Sanierung und Anbau an die bestehende Turnhalle "Schleizer Hof" vor. Bei einem Blick auf das geöffnete Gebäude lässte sich der Anbau an das bestehende Trainingszentrum erkennen. Die Größe könnte sich mit dem Anbau verdoppelt.

