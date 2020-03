Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im November soll Einkaufsmarkt eröffnet werden

Die erste Bodenplatte ist bereits gegossen, eine zweite folgt. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Zur zeit verlegen die Bauarbeiter der Firma Fuchs-Bau & Söhne aus dem sächsischen Hainichen Dämmung und die Bewehrung. Ein Bagger begibt sich in wagehalsige Stellung, um den Standort für die zukünftige Frühanlieferung der Waren auszubaggern.

Auf der Baustelle am Standort des zukünftigen Rewe-Marktes in der Schopperstraße in Zeulenroda herrscht Hochbetrieb. Bauleiter Marlòn Schaia hat alle Hände voll zutun, die Bauarbeiter einzuweisen.

Fertigstellung ist für November geplant

„Wir müssen im November fertig sein. Das wird eng, aber wir schaffen es“, so der Bauleiter. Schließlich soll der Markt auf dem Standort des ehemaligen Möbelkombinates, noch in diesem Jahr eröffnen.

Den Termin der Eröffnung bestätigte auch Karl-Heinz Zehenter, Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft Zehenter & Seidel aus Weimar. Die Immobiliengesellschaft wird den fertiggestellten Markt dann an die Rewe-Goup vermieten. Bereits 2015 hätte man Interesse an dem Standort bekundet.

2017 wurde es konkret. Im Juli 2017 wurde der Startschuss für den Bau eines Rewe-Einkaufsmarktes in Zeulenroda, direkt an der Bundesstraße 94, auf dem Areal des Möbelkombinates „Zeutrie“ gegeben. Doch erst musste ein Bauplan erstellt werden.

Entstehen soll auf einer Gesamtfläche von rund 2.800 Quadratmeter ein Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 1.800 Quadratmeter. 145 Parkplätze gehören dazu.

Gewerbetreibende und Händler befürchtet den Abzug der Kaufkraft aus der Innenstadt

Zuvor hatten Gewerbetreibende und Händler aus der Stadt über diesen Standort gestritten. Die Händler befürchten durch die zusätzliche Einkaufsmöglichkeit, dass weitere Kaufkraft aus dem Stadtzentrum abgezogen wird. Am Ende stimmten die Gewerbetreibenden und Händler unter bestimmten Maßgaben zu, zu den Forderungen gehörte auch ein Radweg und ein abgespecktes Sortiment.

Nachdem der Bauplan stand, galt es die Planungen für die Zu- und Ausfahrt vorzunehmen. Soviel ist sicher: Die Zu- und Ausfahrt wird nicht direkt auf die Bundestraße 94 erfolgen. Es muss eine Zwischenlösung gefunden werden, die soll von der Zufahrt zum Landwirtschaftsamt erfolgen, so Christian Günzel vom Thüringer Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr.

Wie es einmal weitergehen wird, mit dem im Gespräch geplanten Kreisel auf der Bundesstraße, darüber müssen sich die Verantwortlichen der Stadt Zeulenroda-Triebes entscheiden. Die Beratungsphase läuft. Christian Günzel rechnet mit einer Endlösung nicht vor 2022/2023.

Für den Rewe-Markt in Langenwolschendorf noch keine konkreten Planungen

Während dieser Zeit und seit dem Beginn des Abrisses der alten Gebäude von ehemals „Zeutrie“ und mit dem Baustart, kursieren in der Stadt und vor allem in Langenwolschendorf viele Gerüchte. In der unmittelbaren Nachbargemeinde Langenwolschendorf betreibt Andreas Schott, Marktleiter, in Form eines Partnerschaftsmodells als OHG einen Rewe-Markt. Er hat sich als Partner für den in Zeulenroda-Triebes entstehenden Lebensmittelmarkt beworben und wie er sagt, auch die Zusage bereits erhalten. Die Langenwolschendorfer haben nun natürlich Angst, dass ihr einziger Einkaufsmarkt geschlossen werden könnte. Von der Presseabteilung der Unternehmenskommunikation Region Ost, Rewe Markt, gab es dazu keine Aussage. Man hätte dazu noch keine Entscheidung getroffen und auch Andreas Schott, Marktleiter in Langenwolschendorf, hat bis jetzt keine Information dazu erhalten, so der Marktleiter.