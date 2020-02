Joachim Dill ist Mitarbeiter in der Holzwerkstatt der Vogtlandwerkstätten Naitschau, wo die Bienenbeuten und die Bienenrähmchen gefertigt werden und den letzten Schliff bekommen, bevor sie in alle Welt verschickt werden.

Naitschau. Am Sonntag findet in den Vogtlandwerkstätten in Naitschau der 18. Imkertag statt. Neben Fachvorträgen werden die im eigenen Haus hergestellten Bienenbeuten, Bienenrähmchen und Zubehör angeboten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Imker und solche, die es werden wollen, auf nach Naitschau

Für das Fachpublikum und für alle, die die Imkerei als Hobby betreiben oder betreiben wollen, ist mittlerweile der Imkertag in den Vogtlandwerkstätten in Naitschau zu einem festen Anlaufpunkt geworden. Die hier angebotenen Fachvorträge habe sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Besuchermagnet entwickelt. Stetig zogen die Organisatoren in größere Räume, um den Zuhörern alle samt die Möglichkeit zu bieten, die Vorträge, die stets das Wohl der Bienenvölker im Blick haben, zu hören zu können.

Am Sonntag, den 1. März ist es wieder soweit. Gemeinsam mit dem Landesverbandes Thüringer Imker laden die Vogtlandwerkstätten Naitschau zum 18. Imkertag ein. Ab 9 Uhr sind alle Interessenten rund um die Imkerei und dem Imkereibedarf willkommen. Um 10 Uhr startet dann der erste Fachvortrag. Christian Dreher, Fachberater für Bienenzucht im Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen wird über die Von 10:00 Uhr Fachvortrag von Christian Dreher Fachberater für Bienenzucht Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen „Varroatoleranz in der Bienenzucht“. Dabei geht es hier um die Erbanlagen der Bienen und deren Eigenschaft des Ausputzen der Milben aus der Bienenbrut- ein wahres spezifisches Thema, mit dem sich alle Bienenzüchter beschäftigen müssen. Entsprechend groß wird das Interesse sein, schätzt Maikel Martin, Pädagogischer Werkstattleiter, ein.

Wohl auch aus diesem Grund werden zum Sonntag wieder zwei Produktionsräume in dem Gebäude der Vogtlandwerkstätten ausgeräumt, um ausreichend Platz für die interessierte Zuhörerschar zu schaffen. Um 13.30 Uhr folgt dann der zweite Vortrag: Imkermeister Jürgen Binder von der Honigmanufaktur spricht über das Imkern im angepassten Brutraum.

Ganztägig wird am Sonntag Beuten und Bienenrähmchen sowie Zubehör angeboten. Maikel Martin, weiß, dass viele Imker bereits ihren bedarf an Beuten und Bienenrähmchen vorbestellt haben.

Schließlich fertigen die Mitarbeiter, die Menschen mit Behinderung, im Holzbereich der Vogtlandwerkstätten Naitschau, seit 2013 genau diese hölzernen Ausstattungselemente für eine Bienenzucht an und haben sich hier einen bedeutenden Namen gemacht.

2013 zum Imkertag stellte die Vogtlandwerkstätten die hauseigene Neuheit, den Prototyp einer Bienenbeute vor. Damals wollte man mit der Serienproduktion der Magazinbeuten starten und wagte einen ersten versuch. Heute gehören die Bienenbeuten und die Bienenrähmchen. Heute weiß die Kundschaft die verzahnten Bauten zu schätzen. Die Vogtlandwerkstätten haben sich damit ein Alleinstellungsmerkmal erwirtschaftet und ein Branchentreffen mit den Imkertagen. Jährlich kommen aus ganz Thüringen die Imker nach Naitschau.

Sonntag, 1. März, von 9 bis 16 Uhr, 18. Imkertag in den Vogtlandwerkstätten Naitschau, Vogtlandwerkstätten 10 Uhr Fachvortrag von Christian Dreher Fachberater für Bienenzucht Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen „Varroatoleranz in der Bienenzucht“, 13.30 Uhr Fachvortrag von Imkermeister Jürgen Binder „Imkern im angepassten Brutraum“