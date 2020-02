Immer weniger Gaststätten in der Region

„Nein! Wir machen nicht zu“, sagt Bianca Claus von der Zellreder Suppenbar. Damit widerspricht sie Gerüchten, die erst im August wieder belebte Gaststätte auf dem Zeulenrodaer Markt würde wieder schließen müssen. Eine gute Nachricht in einer Zeit, in der gefühlt immer mehr Gaststätten und Kneipen im Landkreis Greiz schließen. Aber stimmt das auch? Gibt es im Kreis sowie in Zeulenroda-Triebes und Greiz ein Gaststättensterben? Wir haben mal genauer nachgefragt!

2019 gaben besondersviele Gastronomen auf

Die Zahlen für den Landkreis Greiz zeigen, dass in den vergangenen zehn Jahren, insgesamt 41 Schank- und Speisewirtschaften sowie Schankwirtschaften/Kneipen endgültig abgemeldet wurden, weil kein Nachfolger gefunden wurde. Somit gibt es heute noch 113 beim Landratsamt registrierte Schank- und Speisewirtschaften, Schankwirtschaften und Bars. Cafés, Eisdielen, Imbisse und ähnliche Einrichtungen sind darin nicht enthalten. Das Jahr 2019 zählt mit fünf abgemeldeten Gaststätten und zwei abgemeldeten Kneipen zu einem der Jahre, in denen besonders viele Gastronomen aufgaben. Bei diesen Zahlen fehlen allerdings noch die Städte Zeulenroda-Triebes und Greiz, die jeweils eigene Gewerbeämter unterhalten.

Weniger Neuanmeldungen, als Abmeldungen

Bianca Claus betreibt in Zeulenroda-Triebes die Zellreder Suppenbar. Foto: Norman Börner

So wurden in den vergangenen zehn Jahren beim Gewerbeamt Zeulenroda-Triebes 82 Gaststätten angemeldet und 107 abgemeldet. Hier gibt es allerdings keinen Hinweis drauf, ob es sich um endgültige Abmeldungen handelt. Insgesamt ist also auch hier ein negativer Trend erkennbar. Insgesamt gibt es heute noch 87 Gaststätten im Zuständigkeitsbereich der Stadt Zeulenroda-Triebes.

In Greiz wurden im selben Zeitraum im Stadtgebiet 26 Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Schankwirtschaften geschlossen oder abgemeldet. Man müsse diese Zahl jedoch vorsichtig behandeln, da an einigen der geschlossenen Standorten natürlich auch Betreiberwechsel stattfanden, heißt es seitens der Stadt. Dem gegenüber stehen drei Neuanmeldungen. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass immer mehr Gaststätten in der Region schließen. Woran könnte das liegen?

„Die Leute geben heutzutage weniger Geld aus, wenn sie Essen gehen“, sagt Bianca Claus. Sie war viele Jahre als Mietkellnerin in der Region unterwegs und sagt, dieser Trend habe sich Jahr für Jahr verschärft.

Gastronomin: Leute gebenweniger Geld aus

Vorspeisen oder Getränke würde viele Gäste heute gar nicht mehr mit bestellen.„Als Gastronom stehst du auch vor dem Problem, einen Mittelweg zwischen Wirtschaftlichkeit und Qualität zu finden“, sagt sie. Am Anfang habe sie noch mit Bio-Fleisch vom regionalen Erzeuger gekocht. Aber die Leute seien nicht bereits gewesen, den Preis dafür zu zahlen.

„Ich betreibe mein Geschäft mit einem gewissen Idealismus. Es war immer mein Traum, ein eigenes Restaurant oder eine Bar zu haben. Müsste ich davon leben, wäre es schwierig“, sagt sie. Als Gründerin ohne Vorerfahrung, sei es besonders hart. So sei es einerseits schwierig gewesen, gutes Personal zu finden. Anfangs habe sie allerdings auch zu viele Angestellte gehabt. „Das hat den Gewinn aufgefressen“, sagt sie. Tödlich seien für Gastronomen auch Vorurteile oder negative Kommentare in den sozialen Medien. „Wer einmal einen schlechten Ruf hat, bekommt den nur schwer korrigiert“, sagt sie.