Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer wieder hängt es am Geld

Als ich mit der Tatsache konfrontiert wurde, konnte ich mir die spontane Frage nicht verkneifen, warum eine so kleine Gemeinde wie Dörtendorf, dafür bezahlen muss, dass sie rundherum einem internationalen, sportlichen Ereignis eine wahre Bühne weltweit bietet. Diese Frage konnte von den Dörtendorfern nicht geklärt werden. Alle wollen eben ein großes Stück der Torte abhaben. Auch die Medien, die dann ihre Bilder in die Welt schicken, Verbände und viele mehr. Doch Fakt ist, dass jeder leben will. Fakt aber ist auch, dass der Aufwand, den die Dörtendorfer seit drei Jahren betreiben, ein enorm großer ist. Klar tun sie es für die eigene Bestätigung, für den Zusammenhalt, für die vielen Fans, aber eben auch für die Region. Dass sie nun einmal sagen, jetzt sind andere dran, das kann wohl ein jeder verstehen, zumal das „ Sch… Geld“, so wie Ortsbürgermeister Frank Pitzing das Problem beim Namen nennt, wie ein Schwert über allem schwebt.

Welche Energie, Kraftanstrengungen und Freizeit die Dörtendorfer in die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung stecken, das kann wohl nur einer erahnen, der involviert ist. Auch dann, wenn sie auch Hilfe und Unterstützung von außen erfahren, die hauptsächliche Arbeit und Verantwortung liegt bei ihnen. Bleibt nun zu hoffen, dass die Sponsoren ein Einsehen haben, damit die Königsetappe der 25. internationalen Lotto Thüringen Ladies Tour am 31. Mai in Dörtendorf stattfinden kannt. Für die Radrundfahrt der Damen wäre es auf alle Fälle ein Gewinn.