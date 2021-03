Greiz. Wie läuft ein Impftermin in der Außenstelle in Greiz ab?

Die Kombination aus Schiebetür, Vorraum mit Desinfektionsmittelspender und Glastür scheint wie gemacht für die kürzlich ins Leben gerufene Impfstelle in Greiz. Ein groß gewachsener Security-Mann misst Fieber und wirft einen Blick in die Terminliste. An diesem sonnigen Samstag werden in der Greizer Corona-Impfstelle Lehrer, Erzieher und weitere Personen der zweiten Prioritätsgruppe mit Astrazeneca geimpft.