Ortsteilbürgermeister Andreas Rosenbaum, Bürgermeister Nils Hammerschmidt, Jens Rauchfuß von der Firma MST Laucha und Manfred Morgner, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft, (von links) weihen den ländlichen Weg in Bernsgrün ein.

Bernsgrün. Flurbereinigungsverfahren in Bernsgrün: Was steckt hinter dem sperrigen Wort?

In Bernsgrün werden neue Wege gegangen

Flurbereinigungsverfahren. Das klingt nicht nur sperrig – sondern scheint auch, in der Ausführung ein zähes Verfahren zu sein. Denn als in Bernsgrün festgestellt wurde, dass es zahlreiche ungeklärte oder falsche Grundstücksgrenzen gibt, befanden wir uns noch im alten Jahrtausend. „Zehn Jahre sollte es dauern. Aber der Zeitraum hat am Ende sogar Vorteile, da viele Probleme noch erkannt worden“, sagt Manfred Morgen von der Teilnehmergemeinschaft.