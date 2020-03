Langenwetzendorf. Die Gemeinde bietet hilfsbedürftigen Bürgern eine Grundversorgung mit Lebensmitteln an

In Langenwetzendorf ist Hilfe unkompliziert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Langenwetzendorf ist Hilfe unkompliziert

Die Gemeinde Langenwetzendorf hat bietet Personen, die es während der Corona-Krise besonders schwer trifft, eine Grundversorgung mit Lebensmitteln und anderen notwendigen Produkten bis zur Haustür an. Allerdings gilt diese Regel nur für Alleinstehende, Ehepaare oder Lebensgemeinschaften, die nicht mobil sind und bei denen es keine Angehörige gibt, die die Einkäufe übernehmen könnten. „Die Idee haben Gemeindearbeiter und ich uns am Sonntag überlegt. Es geht darum, für ältere und eingeschränkte Menschen in dieser Zeit eine Hilfe zu sein“, sagt Bürgermeister Kai Dittmann (CDU).

•Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog Anhand von Aushängen hat man die Bewohner kurzfristig über das Angebot informiert. „Es läuft aber gerade noch an“, sagt der Bürgermeister. Wer mitmachen will, kann sich bei der Gemeinde melden. Die Einkäufe werden terminlich festgelegt und sind unter Telefon 036625/5 20 20 zu vereinbaren. Montag bis Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr und Freitag, von 9 bis 12 Uhr. Zur vereinbarten Zeit soll dann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Gemeinde Langenwetzendorf die Bestellung vormittags an ihrer Wohnung aufnehmen. Zu einem vereinbarten Termin wird sie nachmittags wieder bei dem Besteller abgeben. Der Warenwert ist bar zu bezahlen. Es wird allerdings um Verständnis gebeten, dass eine Übernahme der Einkäufe zur Grundversorgung nur dem genannten Personenkreis seitens der Gemeinde Langenwetzendorf zur Verfügung gestellt werden kann. „Wir hoffen mit diesem Angebot all jenen, die jetzt besonders gefährdet sind“, sagt Bürgermeister Kai Dittmann.