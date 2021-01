Interessanter Dachbodenfund für das Museum Reichenfels

Heute begleiten uns Herrnhuter Sterne durch die Weihnachtszeit. Ob für innen oder außen gibt es sie in vielen Größen und Farben, als einzelnen Stern oder Lichterkette. Unabhängig vom Glauben sind sie beliebt und werden von Herrnhut aus, der kleinen Stadt in der Oberlausitz, in die ganze Welt verschickt.

Weniger bekannt sind die Herrnhuter Losungen. Wie ein Kalender begleiten Bibelsprüche Christen weltweit in jeden neuen Tag. Gedruckt als kleines Büchlein – oder heute ganz modern als App auf das Smartphone – kann man sie für jedes neue Jahr erwerben. Diese Losungen, wie auch die Sterne gehen auf die Herrnhuter Brüdergemeine zurück - eine Glaubensgemeinschaft von Christen, die Anfang des 18. Jahrhunderts aus Böhmen und Mähren (Tschechien) fliehen mussten und in der Grafschaft Zinzendorf in der Oberlausitz eine neue Heimat fanden.

Sie gründeten Herrnhut, gaben ab 1731 für ihre Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, die auch in anderen Herrschaften Deutschlands Aufnahme gefunden hatten, wie in Reuß-Ebersdorf, die täglichen Losungen heraus und bastelten mit ihren Kindern die ersten Adventssterne.

Ein interessanter Dachbodenfund, der aus eben solchen kleinen Losungsbüchern der Herrnhuter Brüdergemeine sowie anderen geistlichen und Lehrbüchern

aus dem 18. und 19. Jahrhundert bestand, gelangte vor Kurzem als Schenkung in das Museum Reichenfels.

Besonders interessant sind die handschriftlichen Eintragungen in den Losungsbüchern, die belegen, dass man diese auch in unseren Kirchgemeinden herumreichte und als Literatur nutzte. Das Museum bedankt sich bei der Familie, die den umfangreichen und äußerst interessanten Fund dem Museum Reichenfels als Schenkung übergab.