Der größte Posten im Haushaltsplan für das kommende Jahr wird die Sanierung der Turnhalle „Schleizer Hof“ für sich beanspruchen, so Gisbert Voigt (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Langenwolschendorf.

So jedenfalls ist es in der Vorplanung vorgesehen, die den Ratsmitgliedern der Gemeinde Langenwolschendorf auf ihrer letzten Sitzung vorlag und debattiert wurde. Wie tief die Gemeinde für diese Baumaßnahme allerdings in die Kasse greifen muss, sei von verschiedenen Kategorien abhängig, so das Gemeindeoberhaupt.

Turnhalle „Schleizer Hof“ soll saniert und ausgebaut werden

Zum einen würde es ausschlaggebend sein, wann die Gemeinde mit der Sanierung beginnen kann und dann ist die Höhe der Förderungsquote durch den Bund abhängig von der Haushaltssituation der Gemeinde. Langenwolschendorf bekam im September diesen Jahres die Fördermittelzusage vom Bund über 1,4 Millionen Euro. 2018, als der Bund das Förderprogramm für die energetische und barrierefreie Sanierung kommunaler Sport- und Freizeiteinrichtungen aufgelegt hatte, haben sich auch die Langenwolschendorfer mit dem „ Schleizer Hof“ , der Turnhalle der Gemeinde, beworben, mit Erfolg.

Haus wird von verschiedenen Vereinen als Sportstätte genutzt

Die Turnhalle wird von verschiedenen Vereinen und Institutionen der Gemeinde und aus Zeulenroda genutzt ebenso wie für Seniorenfeiern. Die Turnhalle war ursprünglich als Gaststätte gebaut worden war. Die heutige Turnhalle war einmal ein Tanzsaal. Die Fördermittelzusage beläuft sich auf 1,4 Millionen Euro. Wenn die Fördermittelquote bei 90 Prozent der Gesamtsumme bestehen bleibt, dann braucht der Gemeinderat keine Kreditaufnahme zu beschließen. Bei einer Förder von 45 Prozent wird es schon schwieriger, so der Bürgermeister. Ausschlaggebend dafür sei, ob die Gemeinde aufgrund der Haushaltslage auch weiterhin in der Haushaltssicherung bleibt.

In Schutzkleidung für die Feuerwehr soll investiert werden

Zum anderen will die Gemeinde in die Einsatzkleidung der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Langenwolschendorf investieren. Für elf, alle samt Atemschutzträger, der 25 aktiven Mitglieder der Langenwolschendorfer Wehr gab es schon im vergangenen Monat eine neue, den modernsten Ansprüchen und Normen angepasste Schutzkleidung. Im kommenden Jahr sollen auch die restlichen 14 Mitglieder entsprechend ausgestattet werden. Zudem steht noch der Straßenbau der knapp 75 Meter Straße in der Gemeinde an.

Mittel für Straßenbau und Straßenreparaturen nächstes Jahr geplant

Diese Straße zwischen Bendenweg und Unterem Dorf wäre die letzte, die durch die Gemeinde in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt werden soll. „Wir müssen auch Mittel für die Straßenreparaturen einplanen“, ergänzt der Bürgermeister noch die Liste der Investitionsmaßnahmen für den Haushaltsplan 2021. Die Satzung und der Plan sollen als Entwurf den Ratsmitgliedern auf der Sitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorgelegt werden.