Zeulenroda-Triebes.

Jeder Schritt hält fit

Peter Fleischer hat vor elf Jahren einen Führerschein für das Gesundheitswandern abgelegt. Seit dieser Zeit hat er knapp 50 Frauen und Männer um sich gescharrt, die regelmäßig mit dem Zeulenrodaer auf Tour in die Natur gehen. Dabei werden nicht nur kleine Strecken gelaufen, zusätzlich werden Dehnungs- und Beweglichkeitsübungen gemacht. Durch die Corona-Krise mussten die Aktivitäten unterbrochen werden. Jetzt soll es wieder losgehen.

Herr Fleischer, wann soll es wieder mit dem Gesundheitswandern losgehen?

Am 2. Juni ist jeweils um 9 und um 15.30 Uhr Treffpunkt am Zeulenrodaer Tiergehege. Viele warten schon sehnsüchtig darauf. Immer wieder wurde ich angesprochen. Unter Einhaltung der allseits bekannten Vorsichtsmaßnahmen ist Gehen und Bewegen in kleineren Gruppen wieder möglich. Viele haben gerade in den vergangenen Wochen bemerkt, wie schwer es doch ist, sich alleine zu motivieren zum Wandern oder gar ein paar Trainingseinheiten zu Hause zu absolvieren. Da haben vielen Menschen die sozialen Kontakte und die Gemeinschaft gefehlt.

Wie setzen Sie die Hygienevorschriften um?

Wichtig ist vor allem eine vorherige Anmeldung. Ich darf nur mit maximal 15 Leuten wandern. Für mich ist der Richtwert 12 Teilnehmer. Und um alle mitnehmen zu können, habe ich neben dem Morgentermin am Nachmittag noch eine zweite Wanderung angesetzt. Unter der Telefonnummer 036628/79624 bitte unbedingt anmelden.

Wie haben Sie sich, immerhin sind Sie 83 Jahre alt, fitt gehalten in den letzten Wochen?

Ich bin wirklich jeden Tag ein Stück gelaufen. Es macht mir Freude, in der Natur zu sein und vor allem trotz des Alters beweglich zu sein. Zudem habe ich mir viele neue Übungen aus Funk und Fernsehen aufgeschrieben und auch die will ich jetzt mit den Teilnehmern der Gesundheitswanderungen versuchen, umzusetzen. Ich freue mich endlich wieder in der Gemeinschaft in Zeulenroda starten zu können.