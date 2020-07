Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jetzt geht es hinaus in die Welt!

Zeulenroda-Triebes. In dieser Woche erhielten die zehnten Klassen der Friedrich-Solle-Regelschule in Zeulenroda-Triebes ihre Zeugnisse. Trotz Corona-Pandemie konnten Schüler und Lehrer ein kleines Programm auf die Beine stellen. Die Klasse 10b bedankte sich bei den Lehrern, die sie über die Jahre begleitet hat. Schulleiterin Katrin Wenzel entließ sie mit den Worten: „Und jetzt: Geht hinaus in die Welt!“. Alle Schüler hätten einen guten Realschulabschluss erworben. Jetzt sei es an ihnen, etwas daraus zu machen..