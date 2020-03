Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jetzt kann auch digital im Unterricht gearbeitet werden

Triebes. Die Schüler der Klasse 9b der Triebeser Regelschule „Georg Kresse“ haben es schon getestet – das Smart Board im Klassenraum. Gerade im Unterrichtsfach Geografie bietet sich das Einbinden von aktuellen Themen an, so Felix Theileis, Sport- und Geografielehrer an der Regelschule. Dass ein solches Unterrichtsmittel angeschafft werden konnte, ist einmal dem Kooperationspartner der Schule, der Firma Bauerfeind AG, in Vertretung des Ausbildungsbeauftragten Thomas Zipfel (l. hintere Reihe),dem Schulförderverein sowie dem Schulträger, der Stadt Zeulenroda-Triebes, zu verdanken. Alle drei Partner teilen sich die Kosten von rund 5000 Euro.