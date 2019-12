Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendarbeit in Zeulenroda-Triebes beschenkt das ganze Jahr über Kinder

Plötzlich steht er da. Der grimmige Knecht Ruprecht. Die Kinder im großen Saal des Jugend- und Freizeitparks Römer können jetzt nur noch mit Gedichten und Liedern ihre Artigkeits-Bilanz retten. Derweil sitzen im Obergeschoss die Jugendlichen zusammen, die für den Weihnachtsmann zu alt sind. Aber auch sie erleben am Freitag eine Weihnachtsfeier, die ihrem Namen gerecht wird.

Ziel: Jugendarbeit, die alle Schichten und Generationen abdeckt

Mit den Freunden das Jahr Revue passieren lassen, ist schließlich genauso wichtig, wie die kommenden Tage unterm Familienweihnachtsbaum. Diese bunte Altersmischung ist unter dem Dach des Jugendclubs nichts Außergewöhnliches. „Unser Angebote sind darauf ausgerichtet, Kinder und Jugendliche jeden Alters und mit verschiedenen sozialen Hintergründen mit einzuschließen“, sagt Franziska Markert, Leiterin des Jugendvereins Römer.

Deshalb sei man auch etwas überrascht gewesen, als im Zuge der in letzter Sekunde aus dem Haushaltsicherungskonzept gestrichenen Schließung von Musikschule und Freizeitzentrum, mitunter der Eindruck vermittelt worden sei, die Jugendarbeit in Zeulenroda-Triebes würde damit aussterben. „Wir vom Römer sind ja auch noch da und Jugendarbeit ist unserer Stadt ausgesprochen lebendig“, sagt Jens Krüger, der stellvertretender Vorsitzende des Vereins.

Drei Standbeine: Mobile Jugendarbeit, Streetwork und Einrichtungen

Der Verein, der im kommenden Jahr 30. Geburtstag feiert, habe quasi drei Standbeine. Mobile Jugendarbeit und Streetwork sind Angebote, die raus in die Fläche gehen. Hier finanziert der Landkreis Greiz. Neben diesen mobilen Angeboten seien es vor allem die zahlreichen Einrichtungen in Zeulenroda-Triebes wie den Jugend- und Freizeitpark Römer, den Jugendclub in Triebes, den Jugendclub Schieszhaus, das Spielmobil, das Jugend- und Kinderballett Kess und eben jenes Freizeitzeitzentrum – dessen Schließung zwar vorerst vom Tisch ist, aber dennoch weiter vakant bleibt. Das Gebäude ist einem renovierungsbedürftigen Zustand. Ein Konzept für den Fortbestand muss her.

„Allerdings tangiert das nicht nur Kess. Als Träger wären wir genauso betroffen“, sagt Franziska Markert. Der Kinder- und Jugendverein Römer hat angeboten, die Betriebskosten des Gebäudes zu übernehmen, in dem die Tanzgruppe probt. Gleichzeitig unterhält der Verein hier auch einen Jugendclub. „Ich halte es für falsch, die Jugendarbeit in unserer Stadt auf Kess zu reduzieren. Die machen eine tolle Arbeit und wir sind froh, dass wir sie haben. Aber wir dürfen uns nicht nur auf ein Angebot fixieren“, sagt Jens Krüger.

Jugendarbeit sei als freiwillige Leistung einer Kommune immer vakant. Immerhin sind es 14 fest angestellte Mitarbeiter, die sich in Zeulenroda-Triebes um die Betreuung von Kindern- und Jugendlichen kümmern. Die Stadt bezuschusst die Jugendeinrichtungen derzeit mit 144.600 Euro – muss hier aber weiter einsparen.

„Wir sind stolz auf das breite Angebot“, sagt der Leiter des Jugendclubs Christoph Schwertling. Der Verein organisiert unter anderem jährlich das Römerfest, verschiedenen Flohmärkte, Ausflüge, Kulturveranstaltungen im Schieszhaus, Bastelnachmittage und stellt das Fest für ein buntes Vogtland in Greiz auf die Beine. „Das ist mehr als in manch anderen Städten“, sagt Franziska Markert.

Dass dies in Zukunft erhalten bleibt, sei trotzdem ein Kampf, den man annehmen müsse. „Doch alles schwarz zu malen, bringt auch nichts“, sagt Jens Krüger. Wenn im kommenden Jahr das 30. Jubiläum gefeiert wird, dann wolle man schließlich auf weitere 30 Jahre erfolgreiche Jugendarbeit anstoßen.