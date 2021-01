Jugendclub in Zeulenroda-Triebes bietet Einzelbetreuung an

Die Nachmittage des neunjährigen Collin gleichen sich gerade wie eine Schneeflocke der anderen. Zwar kann der Viertklässler weiter die Schule besuchen, da seinen Eltern Anspruch auf eine Notbetreuung haben, aber die Zeit mit Freunden am Nachmittag fehlt ihm.

Früher war er mehrmals in der Woche im Jugendclub Römer. Hier hat er ein offenes Ohr, Hilfe bei den Hausaufgaben und Spaß gefunden. Seit dem zweiten Lockdown geht das nicht mehr. Um dennoch in der Krise für die Kinder und Jugendlichen da zu sein, haben sich die Römer jetzt aber etwas überlegt.

So kann ab dieser Woche pro Stunde jeweils ein Heranwachsender in den Jugendclub kommen. Zum Ausdrucken von Schulmaterialien, Hausaufgabenunterstützung oder um einfach mal zu quatschen. Ab 10 Uhr.

Kinder wieder sichtbar machen

„Für einige unserer Stammgäste ist das jetzt eine besonders schwierige Zeit“, sagt Jugendclubleiter Christoph Schwertling. Manche Kinder kämen aus Familien, in denen es schon vor der Krise Probleme gab. Diese seien jetzt praktisch unsichtbar. Mit dem Angebot will der Jugendclub sie wieder erreichen. Aber die Einzelbetreuung für eine Stunde sei bewusst nicht auf ein Thema festgelegt. „Manchmal reicht es auch, mal wieder jemand anderes zu sehen oder ein bisschen Abwechslung in den tristen Alltag zu bringen“, so Schwertling.

Zusammen mit einer Kollegin vom Jugendclub Triebes und den Mitarbeitern im Römer nehme man sich Zeit für die jungen Menschen. „Collin ist sonst ziemlich oft hier. Er hat sich riesig gefreut, als ich ihm davon erzählt habe“, sagt Carolin Hartl, die Mutter des Jungen. Sie freut sich auch über die Abwechslung.

Christoph Schwertling hofft, dass das Angebot in diesen Zeiten ein Lichtblick ist und auch mit möglichen neuen Corona-Auflagen konform geht. Aktuell habe man grünes Licht vom Bürgermeister und Landkreis. Diese Woche sei man komplett ausgebucht, aber es sei möglich, sich für die kommenden Wochen anzumelden.

Anmeldung per Facebook über: www.facebook.com/jugendclub.roemer.7 oder unter Telefon 036628/6 02 66.