Jugendclub Römer von Einbrechern verwüstet

Als die Büromitarbeiterin im Jugendclub Römer am Vormittag die Eingangstür unverschlossen vorfindet, denkt sie sich noch nichts Böses. „Ich dachte, vielleicht sind Handwerker im Haus“, sagt die Frau, die in der Zeitung nicht namentlich genannt werden will. Als sie die Treppen zum Büro hinauf geht, sieht sie die aufgebrochene Tür und eine leere Geldkassette auf dem Fußboden liegen.

Die Polizei teilt mit, dass in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Täter in den Jugendclub Römer in der Straße der DSF eindrangen. Aus einem Büro entwendeten sie den Inhalt einer Geldkassette und nahmen zwei weitere mit, heißt es.

Geld gestohlen, das die Kinderselbst verdient haben

„Es macht einfach unfassbar wütend und traurig“, sagt Christoph Schwertling, der Leiter des Jugend- und Freizeittreffs Römer. In der Kasse seien unter anderem die Einnahmen der Koch-AG des Jugendclubs enthalten gewesen. Das Geld hatten sich die Kinder und Jugendlichen durch Aktionen wie Plätzchenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt in Zeulenroda und im Greizer Winterdorf oder mit einem Stand auf dem Suppenfest in Greiz verdient. „Davon wollten wir einen Warmhaltebehälter für Suppen für künftige Veranstaltungen anschaffen“, sagt Christoph Schwertling.

Tischler: Täter hatten viel Zeit und Energie

An der Vorderseite des Gebäudes zeigt er die Einbruchspuren an den Fenstern. „Hier haben sie es erfolglos probiert“, sagt er. Schließlich gelingt es den Einbrechern aber über einen anderen Weg, in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren zeigt sich ein Bild der Verwüstung. Mehrere Türen sind schwer beschädigt. Teilweise sind die massiven Holztüren aus den Zargen gerissen. Tischlermeister Christoph Groß aus Zeulenroda-Triebes hat die Türen und Fenster damals verbaut. „Die Aufbruchspuren an den Türen zeigen, dass die Täter viel Zeit und Energie mitgebracht haben. Das muss sehr lange gedauert haben“, sagt er.

Zwei weitere Einbrüche in kürzester Zeit

In den vergangenen Tagen gab es zwei weitere Einbrüche im Stadtgebiet. So verschafften sich Täter in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar Zutritt zu einem Büro in einem Gebäude in der Hohen Straße. Da dies einen Tag vorher geleert wurde, konnten sie nichts entwenden. Seit Mitte Januar haben außerdem unbekannte Täter aus einem nicht bewohnten Haus, Werkzeuge entwendet. „Das große Vorhängeschloss mit dem die Eingangstür gesichert war, wurde sauber aufgebrochen. Womöglich mit einem Bolzenschneider“, sagt der Besitzer, der anonym bleiben will. Sein Name ist der Redaktion bekannt. Er vermutet, dass hier Profis am Werk waren. „Nachdem ich den Vorfall der Polizei gemeldet habe, waren die Beamten zwanzig Minuten später vor Ort. Mit Spurensicherung und DNA-Analyse“, sagt er. Ob es zwischen den Fällen einen Zusammenhang gibt, konnte bei der Landespolizeiinspektion Gera am Donnerstag niemand bestätigen.

Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise

Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) reagierte geschockt auf den Einbruch im Jugendclub Römer. „Für den Verein ist das eine Katastrophe. Es ist erschreckend, mit welcher Gewalt und Rücksichtslosigkeit hier vorgegangen wurde“, sagt er. Man hoffe, dass die Sachschäden von der Versicherung getragen werden. Ob dies für die Einnahmen in den Geldkassetten gelte, sei fraglich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (03661) 6210 entgegen.