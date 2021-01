Jung und Alt in Harmonie

Der Landwirtschaftsbetrieb Bannasch in Langenwolschendorf ist ein klassisches Beispiel dafür, dass alte Gebäude längst nicht immer der Abrissbirne zum Opfer fallen müssen, sondern eine Umnutzung ihnen mindestens ebenso gut bekommt. Zuerst soll mal eine Gärtnerei auf dem Gelände ansässig gewesen sein. Dann kam der Leerstand, bis in den neunziger Jahren eine Disco einzog. Die Betreiber wollten auch eine Erlebnisfläche in den ehemaligen Gewächshäusern installieren. Doch aus verschiedenen Gründen schloss das Veranstaltungsareal. Es folgte erneut der Leerstand bis die Pahren Agrar die Idee mit dem Anbau und Verkauf von Tomaten hatte. Das wohl am vielversprechendste Konzept nach Jahrzehnten wechselnder Geschichte, kam am Ende vom Landwirtschaftsbetrieb Bannasch. Eigentümer Ronny Bannsch ist der Macher und seine Tochter Annina ist diejenige, die die Ideen liefert. So kommt am Ende eine für den Vater begeisternde Umsetzung zustande. Fakt ist: Hier harmonieren junge und jung gebliebene Menschen wunderbar zusammen. Das jedenfalls macht zuversichtlich und verspricht zudem Arbeitsplätze. Besonders die vergangenen Monate haben gezeigt, dass ein Umdenken unter den Leuten passiert. Jüngere, aber auch die älteren Leute kaufen wieder mehr regional und vor allen dann, wenn die Natur es zulässt, dass diese Produkte wachsen und gedeihen. Der Hofladen entwickelt sich zu einem festen Anlaufpunkt für viele.