Junge aus Auma setzt sich für mehr Angebote für Jugend ein

Auma-Weidatal. Ein Pumptrack ist ein asphaltierter Fahrradweg mit Hügeln. Braucht Auma-Weidatal so eine Attraktion? 12-Jähriger trägt Anliegen im Stadtrat vor

Florian und seine Freunde sind meist an der frischen Luft unterwegs. Und meist mit ihren Fahrrädern. Im Wald, auf dem Schützenplatz oder auf dem Parkplatz des Supermarktes üben sie Sprünge, Tricks oder brettern einfach nur rum. „Aber um richtig Spaß zu haben, fahren wir meist nach Zeulenroda“, sagt er. Dort gibt es einen Skatepark, eine Hindernis-Strecke für Mountain-Bikes und einen Indoorparcours im Schieszhaus. Aber die Ausflüge gehen ins Geld. Sechs Euro kostet die Busfahrt. Florian hat einen Traum: Einen Pump-Track in seiner Heimatstadt. Auf dem Schützenplatz. Und dafür ist er bereit, sich einzubringen.

Generationenübergreifender Spaß

Ein Pumptrack ist ein asphaltierter Fahrradweg mit Hügeln, der von fast allen Fortbewegungsmitteln mit Rädern befahren werden kann. Dazu zählen neben Skateboards, Longboards und Inlineskates unter anderem auch Scooter und Rollstühle. „So eine Strecke könnte von allen Generationen genutzt werden“, sagt Florian. Vater Jörg unterstützt ihn dabei. Auch er glaubt, so ein Pumptrack könnte das Image der Stadt steigern – und würde zudem ein Zeichen dafür setzen, dass auch Interessen der Jugend Anklang finden.

Florian ist gerade mal 12 Jahre alt. Aber er weiß, die Dinge anzupacken. Schon vor gut einem Jahr habe er sich dafür eingebracht, die Situation der Heranwachsenden in Auma zu verbessern. Er habe Unterschriften für eine Neugestaltung des Spielplatzes auf dem Schützenplatz gesammelt. Ein Basketballkorb oder Tischtennisplatten schwebten den Freunden vor. Stadträte seien da gewesen und hätten sich das Anliegen angehört. „Es hat mich gefreut, dass sie gekommen sind. Aber passiert ist trotzdem nichts“, sagt er.

Mehr Gehör für Kinder und Jugendliche

Also beschließt Florian diesmal selbst im Stadtrat vorzusprechen. In der Bürgerfragestunde erläutert er kurz die Hintergründe. Sein Papa legt ein Konzept vor. 50.000 Euro würde das Projekt wohl mindestens kosten. Die folgende Diskussion erstickt Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) mit Verweis auf die Geschäftsordnung. Florian ist enttäuscht. „Wir werden dran bleiben. Mit Spenden und Unterstützern können wir es schaffen.“ Auch Schmidt sagt, er begrüße das Engagement. So sieht auch die Kommunalordnung die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vor. Aber so ein Projekt müsse auch Mehrheiten finden und finanziert werden.

Florian Hönig verweist auf andere Kommunen und vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung. So gibt es ein Unternehmen, das sich speziell auf die Planung und den Bau solcher Pumptracks spezialisiert habe und auch weiß, welche Fördertöpfe angezapft werden können. Aber auch Firmen oder Privatpersonen aus der Region könnten sich eventuell für das Projekt einsetzen. In Schleiz wird gerade so ein Pumptrack gebaut. „Es gibt immer weniger Angebote für junge Menschen. Es wäre cool, hier etwas aufzubauen“, sagt Florian.

