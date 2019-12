Junge Herzen schlagen fürs Tanzen

Viele aufgeregte Jugendliche steuerten auf den Löwensaal in Triebes zu. Nach Wochen des Übens in der ADTV-Tanzschule Schaller-Schmeißer zeigten sie ihren Eltern zum Tanzstundenabschlussball, was sie gelernt haben. Schwungvolle Tänze reihten sich aneinander wie Blues, Cha Cha Cha, Discofox und Walzer. Besonders beliebt war die Schweizer Polka, die zu späterer Stunde auch die Eltern mit auf die Tanzfläche zog. Die Tanzschule Schaller-Schmeißer gibt es bereits seit 1906 in Zeulenroda-Triebes und manche Eltern der Tänzer waren auch schon bei Michaela Schmeißer im Unterricht, „die nicht zu altern scheint“, wie einige der Eltern fasziniert feststellten. Tanzen hält eben jung..