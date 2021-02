Kalender spielt Geld in die Kasse des Viva-Kulturforums

Zeulenroda-Triebes. Auch wenn noch nicht alle Benefiz-Kunstkalender von Rainer Marofke für das Jahr 2021 verkauft sind, so hat er bereits eine Spende in Höhe von 600 Euro an den Vorsitzenden des Zeulenrodaer Vereins Viva-Kulturforum, Hans-Jürgen Thomä, überreicht. Der Zeulenrodaer Künstler und Webdesigner hat wie in den vorausgegangenen Jahren einen Kunstkalender mit seinen eigenen Werken produziert. Die Auflage ist limitiert mit 150 Stück. Das Werk geht weit hinaus über einen gewöhnlichen Planer. Jeder Monat ist geschmückt mit einer seiner Arbeiten und macht das Werk so zu etwas ganz Besonderem. Jeder Monat ist mit Zeichnungen, Aquarellen und Radierungen aus seiner Hand geschmückt wie der Monat Februar mit der Graphitzeichnung „Nest“, der November mit „Narrenspiele im Wind“ oder der Monat Oktober, wo die Blätter um die Kreuzkirche, dem Ort des Viva-Kulturforums, tanzen. Für den Künstler stand fest, dass die Hälfte des Erlöses an den im September vergangenen Jahres gegründeten Vereins Viva-Kulturforum geht. Mittlerweile sind 55 Kalender verkauft, einige der Käufer spendeten zusätzlich, so dass ein Betrag von 650 Euro zusammengekommen ist. Natürlich hoffen nicht nur die Mitglieder, sondern auch Rainer Marofke, auf den kompletten Verkauf der Benefiz-Kunstkalender. Das Viva-Kulturforum möchte der Kreuzkirche neues Leben einhauchen. Rainer Marofke ist selbst Mitglied des Vereins, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem 135 Jahre alten Gotteshaus neues Leben einzuhauchen. Eine Stätte für die Kleinkunst soll in den kommenden Jahren an diesem Standort etabliert werden. So könnten künftig hier Lesungen, Konzerte, Theater, Ausstellungen und vieles mehr stattfinden. Das Potenzial dafür besitzt die Stadt auf alle Fälle, sind sich die gut 50 Gründungsmitglieder sicher. Doch bis es soweit ist, bedarf es nicht nur jeder Menge Eigeninitiative, sondern eben auch finanzieller Mittel. Um einen Teil zu stemmen, bewarb sich der Verein um Städtebau-Fördermittel.