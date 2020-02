Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karnevalsvereine kämpfen zum Auftakt um die Lacher

An Karneval steht die Welt für ein paar Tage Kopf. Es ist also kein Wunder, dass die Reihenfolge der Festveranstaltungen nicht in Stein gemeißelt ist. So wird der Karpfen-Cup, der in den vergangenen Jahren meist den Schlusspunkt unter die Saison in Zeulenroda-Triebes gesetzt hat, diesmal am Samstag, 8. Februar den Startschuss für den Fasching setzen. „Wir sehen das nicht so verbissen. Es geht ja auch darum, einen Termin zu finden, an dem möglichst viele Vereine Zeit haben“, sagt Wolfgang Richter der Vorsitzende des Zeulenroda Carnevals Vereins (ZCV).

Aus Narretei wird Karpfen-Cup Der Karpfen-Cup ist eine Tradition, die lange zurück reicht, auch wenn es er unter diesem Namen erst das vierte Mal stattfindet . Aber ein Wettbewerb der Karnevalsvereine existiert schon seit mehr als 20 Jahren Jahren in Zeulenroda-Triebes. Früher unter dem Namen Zellreder Narretei. Das Prinzip ist gleich geblieben. Befreundete Vereine der Zeulenrodaer Narren verlassen die heimischen Bühnen und führen ihren besten Programmpunkte vor. Eine Jury entscheidet, wer am besten abgeliefert hat. „Egal ob Bütt, Männerballett oder Mariechen. Es zählt allein der Unterhaltungswert“, sagt Wolfgang Richter. Auch in diesem Jahr werden sich die Zeulenrodaer wieder mit vier anderen Vereinen messen. Es wird also quasi schon zum Auftakt ein Best-Of aus dem Programm der Teilnehmer geboten. „Es für uns auch eine die Möglichkeit, das diesjährige Programm vorab schon mal zu testen“, sagt Antje Körner vom ZCV. Der Programmablauf wird am Samstag so aussehen, dass die auswärtigen Vereine abwechselnd jeweils einen Beitrag vorstellen. Dazwischen wird der ZCV eigene Beiträge außerhalb des Wettbewerbs präsentieren. Die Reihenfolge, in der die Vereine antreten, losten Wolfgang Richter und Antje Körner Ende vergangener Woche bei uns in der Redaktion aus. Den Auftakt wird der ZCV machen. Es folgt der Handwerker-Carnevalsverein aus Weimar, gefolgt vom Hirschberger Faschingsclub. Die Startnummer Vier bekommt der Grünauer Garnevals Glub. Den finalen Akt werden die Narren vom Carnevals-Club Schlettwein beisteuern. Die Jury, die Beiträge bewertet, wird aus jeweils einem Mitglied der Vereine, einem Punktrichter aus dem Publikum und dem Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) bestehen. Organisationstalent ist gefragt Für die Zeulenrodaer Karnevalisten gibt es bis dahin noch viel zu tun. „Es ist für viele Leute im Verein eine riesige organisatorische Leistung“, sagt Wolfgang Richter. Beispielsweise müssen 200 Stühle aus der Stadthalle in das Event-Saal an der Bowlingbar gebracht werden. Die Verpflegung für hunderte Gäste übernimmt der Verein ebenfalls selbst. Und dann zeichnet am Samstag ja auch noch der Mitteldeutsche Rundfunk für die Sendung „Mach dich ran“ beim Karpfen-Cup auf. Moderator Mario D. Richardt hatte in der vergangenen Sendung, eine Nottür für den Saal organisiert. Diese soll am Samstag eingeweiht werden. Um die zwei Stunden soll der Humor-Wettkampf dauern. „Aber vielleicht geht es auch länger“, sagt Antje Körner. An Karneval wolle man das eben nicht so genau nehmen. Und obwohl der Karpfen-Cup mit Wettbewerb überschrieben ist, stehe doch immer noch der Spaß im Vordergrund.